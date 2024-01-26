Какое место занимает Казахстан после завоевания третьей медали юношеской Олимпиады в Канвоне

Сборная Казахстана входит в топ-15 медального зачета зимних юношеских Олимпийских игр в Канвоне (Южная Корея), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

На данный момент у Казахстана — три медали: одна золотая и две бронзовые. С такими же показателями на 15-й строчке медального зачета расположились Чехия и Польша. Лидером является Италия — девять золотых, две серебряные и три бронзовые медали. Также в пятерку лучших команд турнира входят Франция (6-3-4), Германия (6-3-3), Китай (5-7-2) и Австрия (3-6-5).

Напомним, «золото» Казахстану принес Илья Мизерных (прыжки на лыжах с трамплина), а бронзовыми олимпийскими призерами стали Полина Омельчук (шорт-трек) и мужская сборная по хоккею (3×3).