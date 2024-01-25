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    10:00, 25 Январь 2024 | GMT +6

    Хоккеисты принесли Казахстану третью медаль юношеской Олимпиады-2024

    Хоккеисты принесли Казахстану третью медаль юношеской Олимпиады-2024
    Фото: Нургали Жумагазы/olympic.kz

    В Канвоне (Южная Корея) состоялся матч за третье место турнира по хоккею 3×3 между сборными Австрии и Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

    Казахстан в противостоянии оказался сильнее. Матч завершился со счетом 6:5. Таким образом, наша команда стала обладательницей «бронзы».

    В активе нашей сборной теперь три медали. Ранее первым стал Илья Мизерных (прыжки на лыжах с трамплина). Полина Омельчук завоевала «бронзу» в шорт-треке.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Хоккей Олимпиада Канвон-2024 Корея
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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