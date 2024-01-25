Хоккеисты принесли Казахстану третью медаль юношеской Олимпиады-2024

В Канвоне (Южная Корея) состоялся матч за третье место турнира по хоккею 3×3 между сборными Австрии и Казахстана, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстан в противостоянии оказался сильнее. Матч завершился со счетом 6:5. Таким образом, наша команда стала обладательницей «бронзы».

В активе нашей сборной теперь три медали. Ранее первым стал Илья Мизерных (прыжки на лыжах с трамплина). Полина Омельчук завоевала «бронзу» в шорт-треке.