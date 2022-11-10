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    02:16, 10 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Какое место занимает Казахстан по количеству финалисток на ЧА-2022 по боксу

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    АММАН. КАЗИНФОРМ – В среду в столице Иордании состоялся полуфинал чемпионата Азии по боксу среди женщин, в котором победы одержали четыре казахстанские боксерши, получив проход в финал соревнования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По итогам дня одолели своих соперниц и вышли в финал чемпионата Алуа Балкибекова (48 кг), Жайна Шекербекова (54 кг), Карина Ибрагимова (57 кг) и Гульсая Ержан (81 кг).

    По количеству финалистов ЧА-2022 женская сборная Казахстана занимает третье место. Первое место делят команды Индии и Японии — в финале они будут представлены пятью спортсменками. Далее идут Узбекистан, Таиланд и Южная Корея — по два боксера, Вьетнам, Тайвань, Монголия и Иордания — по одному боксеру.

    В финале, который состоится 11 ноября, Алуа Балкибекова проведет бой с японской боксершей Като Хикару, Жайна Шекербекова встретится с таиландской спортсменкой Джутамас Джитпонг, Карина Ибрагимова сразится с японкой Ирие Сеной, а Гульсая Ержан будет биться за «золото» с представительницей Индии Савити.

    По итогам дня Назым Кызайбай (50 кг), Жазира Оракбаева (52 кг), Мадина Нуршаева (66 кг), Дарига Шакимова (70 кг) и Ляззат Кунгейбаева (+81 кг) завершили выступление в соревновании, став бронзовыми призерами чемпионата.

    В четверг, 10 ноября состоятся полуфинальные бои среди мужчин.



    Фото: Арсен Утешев
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