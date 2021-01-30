Какое количество жилья планируют построить в этом году в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ — В Восточном Казахстане обсудили темпы строительства жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата ВКО.

В ведомстве сообщили, что аким ВКО Даниал Ахметов провел очередное совещание о ходе строительства жилья в регионе.

По области с 2016 года по 2020 год было введено в эксплуатацию 2,1 млн квадратных метров жилья, ежегодный прирост составляет 110,4%. Только в прошлом году введено в эксплуатацию 519,8 тысячи кв. метров жилья, хороший показатель, однако от целевой показателя не выполнен городом Усть-Каменогорском. Не введены в эксплуатацию пять домов на 610 квартир.

«В прошлом году план ввода жилья в Усть-Каменогорске не был выполнен. Я не уверен, что в I полугодии этого года город достигнет нужного показателя. Поэтому поручаю управлению экономики и бюджетного планирования с учетом замечаний доработать проект постановления акимата области «Об итогах социально-экономического развития ВКО в 2020 году и задачах на первое полугодие 2021 года«. Если строительство многоэтажного жилого дома по г. Усть-Каменогорску не выполняется в плановом порядке, необходимо распределить средства по районам. Тем самым необходимо придать импульс строительству одноэтажного жилья в нынешних, бывших районных центрах», - сказал Д. Ахметов.

При этом глава региона поручил пересмотреть график, представленный акиматом города Усть-Каменогорск и управлением строительства по вводу жилья, строительство которых должно быть завершено в этом году и сдано в эксплуатацию жителям.

«Этот вопрос касается не только Усть-Каменогорска, но и всех районов-городов. Поэтому поручаю управлению строительства, наряду с графиком завершения строительства каждого жилого дома, составить график заселения. Если расписание, которое был подписано каждым акимом, не будет выполнено, будет возложена соответствующая ответственность», - сказал аким ВКО.

Кроме того, Д. Ахметов подчеркнул, что на всех вводимых в эксплуатацию объектах необходимо своевременно провести работы по благоустройству и подведению инженерно-коммуникационной инфраструктуры.

Стоит отметить, что в 2021 году в Восточном Казахстане за счет всех источников финансирования планируется построить 577,2 тысячи кв. метров жилья.



