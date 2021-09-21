Какое будущее ждет библиотеки в XXI веке

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В столице прошла международная «Роль библиотеки в сохранении культурно-исторического наследия общества в современном мире», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На каждом континенте есть люди, которые сегодня нас поддерживают. Поэтому хочу всех вас поблагодарить за участие. Надо отметить, что наша сегодняшняя конференция начинается с нашего великого писателя Абая Кунанбаева, который сказал, что только разум, наука, воля и совесть возвысит личность человека. Эти высокие слова, которые посредством чтения книги сегодня обогащают человека. Слова Абая Кунанбаева актуальны, несмотря на то, что отметили 175-летие», - сказала руководитель Национальной академической библиотеки РК Умитхан Муналбаева, открывая мероприятие.

В свою очередь, директор Библиотеки Первого Президента РК-Елбасы Бакытжан Темирболат заявил о том, что библиотеки не утрачивают своей важной роли и по сей день.

«Не секрет, что на фоне стремительного роста цифровых технологий в современном мире библиотеки в их классическом виде, как хранилище книг и печатных изданий, переживают кризис. Многим, и в первую очередь молодежи, кажется, что век библиотек близится к закату. В этой связи вспоминается знаменитый художественный фильм «Москва слезам не верит», где один из героев самонадеянно заявляет, что в будущем будет сплошное телевидение. Но как мы видим, сегодня такие традиционные виды искусства, как кино и театр, не только прекрасно сохранились, но и вышли на новый уровень развития. Так и с библиотеками», - отметил спикер.

«Библиотеки активно осваивают новые формы работы с читателями, последовательно переводят в цифровой формат огромные массивы литературы, создают крупные сетевые каталоги. Таким образом, библиотеки, как духовно-информационный ресурс любой нации и человечества в целом, отнюдь не утрачивают и не утратят в будущем своей роли сохранения культурно-исторического наследия», - заключил Б. Темирболат.



