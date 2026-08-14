Как обеспечивается безопасность в тюрьмах Казахстана

Комитет уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел РК в ответ на официальный запрос агентства Kazinform сообщил, какие меры принимаются для профилактики нарушений закона в местах лишения свободы.

— С целью усиления общественного контроля обеспечена возможность подавать жалобы через терминалы, расположенные в каждом отряде, а также проводятся личные приемы. В учреждениях регулярно бывают комиссии общественного контроля и представители Национального превентивного механизма, а также члены Бюро по правам человека, — говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящее время в Казахстане действуют 78 учреждений уголовно-исполнительной системы. Все они оснащены камерами видеонаблюдения.

— Во всех учреждениях работают системы сплошного видеонаблюдения, интегрированные с информационными системами УИС, МВД и органов прокуратуры. По поручению Главы государства проект «Сплошное видеонаблюдение» в учреждениях УИС внедрен во всех 78 пенитенциарных учреждениях, — говорится в официальном ответе ведомства.

Системы видеонаблюдения оснащены искусственным интеллектом и технологиями видеоаналитики.

— Они обеспечивают распознавание лиц и государственных регистрационных номерных знаков, выявление фактов проникновения в запрещенные зоны, а также обнаружение случаев закрытия объективов видеокамер, — сообщили в комитете.

Ранее сообщалось, сколько человек в Казахстане отбывают пожизненное лишение свободы.