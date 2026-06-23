Как не стать жертвой мошенников при перевозке авто и грузов: рекомендации МВД
Министерство внутренних дел призвало казахстанцев соблюдать осторожность при заказе перевозки автомобилей и грузов. В последнее время в стране фиксируются случаи мошенничества с использованием логистических онлайн-платформ, передает Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщает МВД, злоумышленники используют популярные сервисы поиска перевозчиков, такие как «Della» и «Fa-Fa.kz». Чаще всего объявления о перевозке автомобилей и грузов размещаются для доставки из города Алматы и Алматинской области в другие регионы страны.
— После публикации объявления мошенники связываются с заказчиками и водителями автовозов через мессенджер WhatsApp. Заказчикам они представляются организаторами перевозки либо водителями, а водителям — заказчиками груза. Войдя в доверие к обеим сторонам, злоумышленники договариваются об условиях перевозки. В дальнейшем, после выезда транспортного средства из Алматы, мошенники организуют перегрузку похищенного автомобиля или груза и распоряжаются им по своему усмотрению, — говорится в сообщении министерства.
В МВД рассказали, что 7 июня в полицию обратился житель города Алматы с заявлением о хищении его дорогостоящего автомобиля. Двумя днями ранее неизвестные лица путем обмана завладели транспортным средством, причинив ущерб на сумму 60 миллионов тенге.
— Похищенный автомобиль был обнаружен и возвращен законному владельцу. По подозрению в совершении преступления задержаны трое исполнителей. Проводится досудебное расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и другие возможные соучастники, — добавили в ведомстве.
МВД рекомендует казахстанцам:
- внимательно проверять удостоверение личности водителя и документы на транспортное средство;
- сверять номер телефона перевозчика с номером, указанным в объявлении; заранее лично обсуждать маршрут следования и конечный пункт доставки;
- самостоятельно изучать отзывы о перевозчике и водителе в интернете.
— При возникновении сомнений, обнаружении несоответствий в документах или иных подозрительных обстоятельств рекомендуется отказаться от услуг перевозчика и незамедлительно сообщить об этом по телефону 102 либо обратиться в ближайшее подразделение криминальной полиции. Своевременная бдительность и обращение в полицию помогут предотвратить преступления и привлечь виновных к ответственности, — отметили в МВД.