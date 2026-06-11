Как не стать жертвой мошенников — мнение эксперта

В последнее время интернет-мошенники начали использовать новые способы получения доступа к личным данным и аккаунтам пользователей. О признаках опасности и мерах предосторожности рассказал юрист Абзал Бекбосынов в программе «Бүгін Live» на телеканале Jibek Joly, передает корреспондент агентства Kazinform.

— По одной из распространенных схем пользователю приходит сообщение якобы от службы поддержки Telegram. В нем говорится: «Поступил запрос на удаление вашего аккаунта. Если это не вы, в течение 24 часов нажмите кнопку и отмените действие». Это психологическое давление. Человек боится потерять аккаунт и принимает поспешное решение. После перехода по ссылке просят ввести код подтверждения. Как только код введен, мошенники получают полный контроль над аккаунтом. Они могут от вашего имени просить деньги у близких или использовать личные данные в своих целях, — пояснил эксперт.

Фото: кадр из видео

По словам специалиста, в такой ситуации необходимо действовать незамедлительно.

— Прежде всего нужно сделать скриншот сообщения и заблокировать подозрительные ссылки. Следует включить двухфакторную аутентификацию. Кроме того, необходимо обратиться в киберполицию или местные правоохранительные органы. Если возникают подозрения относительно банковских счетов, их также стоит заблокировать, — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что сегодня мошенничество уже не ограничивается простыми схемами и все чаще превращается в сложные киберпреступления, управляемые из-за рубежа.

— Недавно МВД Казахстана совместно с полицией Украины выявило и ликвидировало подобные преступные группы. Поэтому в интернете необходимо соблюдать максимальную осторожность, — сказал Абзал Бекбосынов.

Напомним, 79% кибератак в Казахстане связаны с вирусами и троянами.