Как Минэнерго Казахстана защитит магистральные трубопроводы от аварий

В Министерстве энергетики состоялось совещание с участием директора департамента транспортировки и переработки нефти МЭ Даулета Арыкбаева и представителей Главной транспортной прокуратуры, АО «КазТрансОйл», АО «Интергаз Центральная Азия», НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“ и АО „САЦТЭК“. Эксперты обсудили вопросы внесения изменений в информационную систему „Единый государственный кадастр недвижимости“ (ЕГКН).

Стороны рассмотрели предложения по совершенствованию функционала ЕГКН в Казахстане в части учета охранных зон. Также обсуждены ограничения по использованию земельных участков, расположенных в зоне прохождения магистральных трубопроводов.

Очевидно, что в Казахстане нужно укреплять и совершенствовать механизмы межведомственного взаимодействия, обмена данными и интеграции информационных систем для повышения эффективности контроля за соблюдением требований законодательства в сфере безопасной эксплуатации объектов магистрального трубопроводного транспорта.

— Особое внимание уделено вопросам предотвращения нарушений режима охранных зон магистральных трубопроводов, а также обеспечению своевременного учета соответствующих ограничений при предоставлении земельных участков и осуществлении регистрационных действий. По итогам совещания выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию ЕГКН и определены направления совместной работы государственных органов и заинтересованных организаций для обеспечения безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов, — заключили в Министерстве энергетики РК.

Напомним, износ трубопроводов планируют снизить практически вдвое в Казахстане. Также сообщалось, что строительство и реконструкцию 45 КОС планируют в Казахстане.