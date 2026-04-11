    21:13, 10 Апрель 2026 | GMT +5

    Износ трубопроводов планируют снизить практически вдвое в Казахстане

    С завершением отопительного сезона в Казахстане начинается период активных ремонтов тепловых сетей, передает Kazinform со ссылкой на официальный сайт нацпроекта «МЭКС».

    Снизить износ трубопроводов практически вдвое планируют в Казахстане
    Высокий уровень износа теплотрасс и оборудования ТЭЦ остается главной причиной аварий и перебоев с подачей тепла. С каждым годом ситуация только ухудшается, аварии случаются чаще, а вместе с ними казахстанцы получают остывающие батареи и холод в квартирах в самый неподходящий момент. Чтобы решить ситуацию кардинально, в стране запустили Национальный проект модернизации энергетического и коммунального секторов.

    В 2026 году в рамках МЭКС планируется отремонтировать порядка 130 км сетей, а в последующем снизить износ трубопроводов практически вдвое. В результате в домах будет меньше неожиданных отключений, жители получат стабильное тепло и уверенность в том, что ТЭЦ не подведут даже в самые сильные морозы.

    За четыре года программа модернизации затронет 1,6 тыс. км теплосетей по стране.

    В числе пилотных проектов МЭКС — строительство новой тепловой магистрали ТМ-20А в городе Павлодаре, реконструкция тепловых сетей в городе Темиртау (магистрали ТМ-2А и ТМ-3), а также модернизация теплотрассы М2 с насосной станцией в Карагандинской области.

    В Западно-Казахстанской области уже стартовали работы по обновлению тепловых сетей в городе Уральске, будут капитально отремонтированы магистрали ТМ-6 и ТМ-7 и внутриквартальные сети.

    Также реализуются проекты по модернизации тепловой инфраструктуры в Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. В городе Алматы идет масштабная реконструкция тепломагистрали, которые предусматривают полную перекладку трассы от ТЭЦ-2 до Западного теплового комплекса.

    Общий объем финансирования пилотных проектов превышает 90,5 млрд тенге.

    По данным Министерства энергетики РК, общая протяженность сетей теплоснабжения в Казахстане составляет 13,4 тыс. км. Основное внимание при проведении работ уделяется регионам, где наблюдается критический уровень износа тепловых сетей — это Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

    Ранее сообщалось, что строительство и реконструкцию 45 КОС планируют в Казахстане.

    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
