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    Как казахстанцам защитить здоровье в аномальную жару — советы врача

    Летом 2026 года в Казахстан пришла аномальная жара, столбики термометров достигали отметки +44°C. Высокая температура воздуха повышает вероятность солнечных ударов и даже инсульта. Как при этом сохранить свое здоровье, агентству Kazinform рассказала врач Нилуфар Хасанова.

    лето, жара
    Фото: Нұрболат Нұржаубай

    Изнуряющая июльская жара дается тяжело каждому. Эти дни представляют особую опасность для младенцев и детей, людей преклонного возраста, беременных женщин, а также для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем и сахарным диабетом.
    Именно поэтому врачи советуют им не находиться на улице в период максимальной солнечной активности. Специалисты считают, что в промежуток с 11 до 17 часов по возможности лучше пребывать в тени или в прохладном месте.

    — Чрезмерное повышение температуры воздуха создает повышенную нагрузку на систему терморегуляции организма. В результате человек быстро устает, наблюдаются слабость, головокружение и головная боль, может учащаться сердцебиение. В некоторых случаях не исключены солнечный удар и потеря сознания. Поэтому в жаркие дни крайне важно уделять особое внимание здоровью. В течение дня следует пить достаточное количество чистой воды и носить легкую одежду светлых тонов. Нельзя забывать про головной убор. Я призываю сократить потребление жирной и трудноусвояемой пищи и есть больше овощей и фруктов, — сказала врач поликлиники № 3 города Кызылорды Нилуфар Хасанова.

    Нилуфар Хасанова
    Фото: из личного архива Нилуфар Хасановой

    Специалист также рассказала о том, как можно распознать солнечный удар.

    — При солнечном ударе у человека поднимается температура тела, сильно болит голова. Появляются тошнота, рвота, слабость, головокружение. Иногда человек может потерять сознание. В такой ситуации необходимо немедленно переместить больного в тень или прохладное место, облегчить одежду, дать воды и охладить тело. Если состояние не улучшается, следует обязательно обратиться за скорой медицинской помощью, — отметила она.

    Врач подчеркнула, что людям, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо непрерывно принимать назначенное врачом лечение, отслеживать артериальное давление и общее самочувствие. В случае необходимости следует обращаться за консультацией к лечащему врачу.

    До тех пор, пока спадет сильный зной, она посоветовала избегать работ, дающих избыточную нагрузку на организм. Это может быть очень вредно для организма. 

    — Предотвращение опасности — в руках каждого. Если каждый человек будет ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать простые меры предосторожности, он сможет провести летний период безопасно и комфортно. Не оставляйте без внимания не только себя, но и своих близких, особенно детей и стариков, — заключила Нилуфар Хасанова.

    Ранее медики также рассказали, как казахстанцам спастись от аномальной жары. Все советы читайте здесь.

    Казахстанцы Здоровье Лето Медицина Купальный сезон Врачи Общество Жара
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор