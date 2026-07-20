Как казахстанцам защитить здоровье в аномальную жару — советы врача

Летом 2026 года в Казахстан пришла аномальная жара, столбики термометров достигали отметки +44°C. Высокая температура воздуха повышает вероятность солнечных ударов и даже инсульта. Как при этом сохранить свое здоровье, агентству Kazinform рассказала врач Нилуфар Хасанова.

Изнуряющая июльская жара дается тяжело каждому. Эти дни представляют особую опасность для младенцев и детей, людей преклонного возраста, беременных женщин, а также для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем и сахарным диабетом.

Именно поэтому врачи советуют им не находиться на улице в период максимальной солнечной активности. Специалисты считают, что в промежуток с 11 до 17 часов по возможности лучше пребывать в тени или в прохладном месте.

— Чрезмерное повышение температуры воздуха создает повышенную нагрузку на систему терморегуляции организма. В результате человек быстро устает, наблюдаются слабость, головокружение и головная боль, может учащаться сердцебиение. В некоторых случаях не исключены солнечный удар и потеря сознания. Поэтому в жаркие дни крайне важно уделять особое внимание здоровью. В течение дня следует пить достаточное количество чистой воды и носить легкую одежду светлых тонов. Нельзя забывать про головной убор. Я призываю сократить потребление жирной и трудноусвояемой пищи и есть больше овощей и фруктов, — сказала врач поликлиники № 3 города Кызылорды Нилуфар Хасанова.

Фото: из личного архива Нилуфар Хасановой

Специалист также рассказала о том, как можно распознать солнечный удар.

— При солнечном ударе у человека поднимается температура тела, сильно болит голова. Появляются тошнота, рвота, слабость, головокружение. Иногда человек может потерять сознание. В такой ситуации необходимо немедленно переместить больного в тень или прохладное место, облегчить одежду, дать воды и охладить тело. Если состояние не улучшается, следует обязательно обратиться за скорой медицинской помощью, — отметила она.

Врач подчеркнула, что людям, страдающим хроническими заболеваниями, необходимо непрерывно принимать назначенное врачом лечение, отслеживать артериальное давление и общее самочувствие. В случае необходимости следует обращаться за консультацией к лечащему врачу.

До тех пор, пока спадет сильный зной, она посоветовала избегать работ, дающих избыточную нагрузку на организм. Это может быть очень вредно для организма.

— Предотвращение опасности — в руках каждого. Если каждый человек будет ответственно относиться к своему здоровью и соблюдать простые меры предосторожности, он сможет провести летний период безопасно и комфортно. Не оставляйте без внимания не только себя, но и своих близких, особенно детей и стариков, — заключила Нилуфар Хасанова.

Ранее медики также рассказали, как казахстанцам спастись от аномальной жары. Все советы читайте здесь.