Как казахстанцам спастись от аномальной жары – советы медиков

В некоторых регионах Казахстана столбики термометров уже поднялись до отметки +35°C. В группе риска – не только гипертоники и сердечники. Жара повышает вероятность инсульта даже у молодых людей. Как спастись от солнца, и какие неочевидные опасности приносит с собой лето, агентству Kazinform рассказали врачи – врач общей практики, невролог, дерматолог и представитель ДСЭК.

Как не упасть в обморок от жары

Каких правил придерживаться в жаркую погоду, рассказала врач общей практики Назым Амантаева.

- В самые жаркие часы лучше оставаться в помещении и избегать интенсивных нагрузок. Гулять - до десяти утра и после пяти вечера. После наступления темноты, когда температура на улице становится ниже, чем в помещении, стоит открыть окна и впустить прохладный воздух. Днем наоборот не будет лишним закрыть окна, опустить жалюзи, чтобы прямые солнечные лучи не попадали в помещение. Главное - избегать перегрева и обезвоживания, - говорит Назым Амантаева.

В жару врач советует пить по 2-3 литра воды. Но именно воды, газировку желательно исключить. Как и кофе, который поднимает давление. Ледяной душ тоже под запретом.

- Можно принять прохладный душ или ванну, смочить кожу при помощи влажной ткани или спрея. Ледяной душ принимать нельзя, нельзя так резко снижать температуру. В жару лучше носить легкую свободную одежду, обязательно надевать головные уборы и брать с собой бутылочку воды, - перечисляет специалист.

В помещении с кондиционером врач советует не ставить температуру ниже 23 градусов. Также в жаркую погоду нужно исключить из своего рациона жирные, жаренные и сладкие блюда.

Особенно внимательны в жару должны быть родители малышей. Врач объясняет: детский организм более чувствителен к высоким температурам.

- Запомните, если взрослому человеку в помещении или на улице жарко, ребенку - еще жарче. Если вам тепло, ребенку - жарко. Если взрослому прохладно, для ребенка это комфортная температура, - подчеркнула Назым Амантаева.

Что делать при тепловом ударе

Симптомы теплового удара - повышение температуры, покраснение кожи, усиленное потоотделение, учащенное сердцебиение и дыхание. Иногда температура поднимается до 40 градусов, могут быть судороги, человек может потерять сознание.

- Первое – нужно перенести или отвести человека в прохладное помещение. Намочите прохладной водой тряпочку либо салфетку и положите на голову. Если человек лежит, голову можно положить повыше. При тепловом ударе в сильно холодную воду человека помещать нельзя, никаких ледяных ванн. Из-за этого может случиться остановка сердца. Можно человека раздеть, накрыть его влажной тканью, - предлагает Назым Амантаева.

Также врач рекомендует обильное прохладное питье.

Если из-за жары человек упал в обморок, до приезда скорой можно переместить его в прохладное помещение, либо в тенек. Это не всегда возможно, особенно, если вы девушка или подросток. С чем справится любой - можно намочить платок прохладной водой и положить на лоб.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Рецепт для дачников

Дачники занимаются огородом в любую погоду. Часто это пожилые люди, даже гипертоники, отговорить их невозможно. Врач советует не рисковать здоровьем, но если вы собрались на дачу в +35, чаще пейте воду и работайте с перерывами. Нельзя постоянно находиться на солнце.

- Сейчас дачный сезон, дачники в основном – пожилые люди, бабушки и дедушки. И у нас много таких пациентов, которые после поездки на дачу приходят с давлением. Отговорить их не получается. Советуем почаще пить воду, в самые жаркие часы не находиться под прямыми солнечными лучами, перерыв делать каждый час. Самое главное, чтобы у них был головной убор. Если человек чувствует учащенное сердцебиение, нужно идти в прохладное помещение, не ждать, - предупреждает Назым Амантаева.

Врач напоминает: в жару у пациентов с хроническими заболеваниями - гипертония, сахарный диабет, астма, хобл, - может произойти обострение.

Как не получить инсульт

Жара повышает риск инсультов. Из-за жары поднимается давление, вы больше потеете. Это приводит к обезвоживанию.

- Все это является фоном для сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе - инсульта. У молодых людей сопутствующих заболеваний меньше, и как бы они не должны быть в зоне риска, но инсульт молодеет. Сейчас чаще диагностируют врожденные сосудистые аномалии - аневризма, артериовенозная мальформация. Но многие люди даже не догадываются, что у них имеются проблемы с сосудами головного мозга, так как чаще всего данные состояния протекают бессимптомно, - объясняет и.о. завведующей инсультного отделения ПОКЦ Гульсара Киякпаева.

Врач-невролог советует: в жару нужно уменьшить время пребывания на солнце и в душных помещениях. Нельзя пропускать прием препаратов, рекомендованных лечащим врачом. Следить за давлением. Необходимо пить больше жидкости - не менее 30 мл на килограмм веса. По мере возможности исключите вредные привычки.

Гульсара Киякпаева также объяснила, как не спутать недомогание из-за теплового удара и инсульт.

- Тепловой удар проявляется общемозговой симптоматикой. Это выраженная общая слабость, головные боли, тошнота, рвота, тяжесть в теле. Инсульт же проявляется в виде очаговой симптоматики. Это слабость или полное отсутствие движений в конечностях, полное отсутствие или нарушение речи, перекос лица. Если возникли такие симптомы, то за медпомощью нужно обратиться незамедлительно, - предупреждает врач.

Защищайте кожу

В жару многие казахстанцы стараются вырваться на пляж и лежат на шезлонге до состояния «румяной корочки». Нужно помнить: избыточное облучение УФ-лучами - фактор развития рака кожи. И риск столкнуться с ранним старением.

Врач-дерматовенеролог Жанат Омарова советует казахстанцам в жару носить одежду из натуральных тканей и пользоваться солнцезащитными кремами.

- Ультрафиолет может негативно влиять на кожу, провоцируя фотостарение и злокачественные образования. Поэтому желательно в жаркие дни защищаться от солнца. Носить светлую одежду из хлопка, дышащих тканей. Нужно не забывать надевать солнечные очки, шляпы или кепки. Солнцезащитные крема SPF30 и выше необходимы всем людям в летнее время, чтобы защититься от негативного влияния ультрафиолета. Если у вас есть солнечная аллергия, необходимо носить закрывающую от солнца одежду, соблюдать рекомендации дерматолога и использовать крема с SPF-фактором не менее 30-50. Если на коже есть родинки и какие-то образования, их необходимо прикрывать от солнца. Также сухая кожа более подвержена воздействию грибковых заболеваний, инфекций. Поэтому для увлажнения в жару можно использовать гели, сыворотки. На зону лица и декольте можно нанести термальную воду, она проникает и через макияж. Если вы находитесь на улице, на открытом солнце, через несколько секунд остатки влаги нужно промокнуть салфеткой, - говорит дерматовенеролог Жанат Омарова.

Медик предупреждает: в жару могут обостриться уже имеющиеся кожные заболевания. Поэтому важно соблюдать гигиену и использовать лечебные крема, назначенные врачом. К примеру, людям с атопическим дерматитом нужно пользоваться эмолентами. Все индивидуально и зависит от диагноза.

Что касается солнечной аллергии, вы можете жить с ней и не знать об этом. Так, если летом у вас постоянно краснеют открытые участки кожи, на них появились высыпания, шелушения, беспокоит зуд, это может быть симптомом. Нужно обратиться к врачу.

Фонтаны – не место для купания

В жару хочется охладиться. Если рядом нет речки, некоторые казахстанцы, готовы искупаться прямо в фонтане. Особенно фонтаны манят детей.

Фото: Наталья Зинченко/Kazinform

Санврачи предупреждают: вода в фонтане не проточная, и до вашего прихода в ней могли искупаться бездомные животные и птицы. Рискуете подцепить вирусную кишечную инфекцию, паразитарные заболевания, заработать конъюктивит.

По словам руководителя департамента санэпидконтроля Павлодарской области Батырбека Алиева, купание в фонтанах может стать причиной вирусного гепатита А.

В фонтане ребенок может не только подцепить инфекцию, случайно нахлебавшись воды, но и сломать руку, поскользнувшись на плитке. Из-за того, что многие фонтаны оборудованы цветной подсветкой, ребенка может ударить током.

Другая неявная опасность, которая может настигнуть вас в жару, - отравление продуктами, купленными у уличных торговцев. Температурный режим и санитарные нормы здесь соблюдают не всегда.