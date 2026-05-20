Как изменится политическая конкуренция при Курултае

Депутат Мажилиса Парламента РК Мурат Абенов в кулуарах Правительства высказался о роли будущего Курултая и изменениях в системе законотворчества, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, усиление роли Курултая приведет к повышению конкуренции внутри политических партий за выдвижение наиболее сильных представителей.

— Думаю, роль Курултая усилится. Во-первых, Парламент будет однопалатным — не будет возможности на кого-то переложить ответственность. Каждая партия будет привлекать наиболее сильных депутатов, чтобы они публично могли отстаивать ее позицию, — отметил Абенов.

Он добавил, что в условиях новой парламентской модели возрастет значимость публичной политической дискуссии.

Также депутат высказался о предлагаемых изменениях в законодательном процессе, включая введение трех чтений для рассмотрения законопроектов.

— Три чтения — это нормально. Во многих странах есть такая практика. У нас же в первом чтении обсуждают, во втором чтении заседание идет без обсуждения. Соответственно, делать какие-то корректировки сложно. Три чтения — это очень хорошая практика. Я вообще считаю, что обсуждать нужно на каждом чтении, чтобы общество могло влиять на законопроект на всех этапах его принятия, — подчеркнул он.

По мнению Абенова, такие изменения позволят сделать процесс принятия законов более прозрачным и открытым для общественного участия.

Ранее Парламент принял во втором чтении Конституционный закон «О Қазақстан Халық Кеңесі».