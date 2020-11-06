Какими видами продовольствия обеспечивает себя Актюбинская область

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С начала 2020 года актюбинскими аграриями произведено сельхозпродукции на 236,4 млрд тенге. Об этом сообщил глава региона Ондасын Уразалин на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сельское хозяйство играет важнейшую роль в развитии экономики области и может стать дополнительным резервом роста. По итогам 9 месяцев доля сельского хозяйства в экономике региона составила 4,3%. Глава государства в своем Послании народу Казахстана отметил необходимость обеспечения продовольственной безопасности за счет местных товаропроизводителей и повышения экспортного потенциала. Для выполнения поручений Президента был создан дополнительный резерв по 10 видам социально-значимых продовольственных товаров. На эти цели из резерва акимата области выделено 300 млн тенге. Сегодня наша область обеспечивает себя 24 видами продовольственных товаров из 32. В целях недопущения роста цен на социально-значимые продовольственные товары в текущем году проведено 124 сельскохозяйственные ярмарки», - отметил Ондасын Уразалин.

По его словам, в ближайшие 3 года в данной сфере будут реализованы 23 крупных инвестпроекта на сумму 192 млрд тенге. В текущем году в регионе планируют ввести в эксплуатацию тепличный комплекс на 5 га, молочно-товарную ферму на 400 голов КРС и ряд других важных проектов, в 2021 году планируется открытие 3 молочно-товарных ферм на 4 тысячи голов КРС, птицефабрики мощностью 20 тысяч тонн мяса птицы в год.

На различные виды субсидий предусмотрено 19,7 млрд тенге, в том числе на поддержку семеноводства, удешевление гербицидов и удобрений было выделено около 1,3 млрд тенге, в результате чего средняя урожайность выросла на 35,3%. Субсидирование развития племенного животноводства составило 10,3 млрд тенге, что позволило увеличить поголовье племенного крупнорогатого скота на 6,5%, мелкорогатого скота на 1,8%.