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    13:45, 04 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какими вакцинами от COVID-19 могут привиться жители Алматинской области

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    АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Алматинской области рассказали, какие вакцины от коронавируса и в каком количестве доступны в регионе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала года в Алматинскую область поступило 839 685 доз первого компонента вакцины. Из них 598 575 доз «Спутник V», 170 100 доз Sinopharm, 43 010 доз QazVac и 28 000 доз – CoronaVac. Из второго компонента вакцины получено 829 815 доз. Из них 588 705 доз «Спутник V», 170 100 доз Sinopharm, 43 010 доз QazVac и 28 000 доз CoronaVac. На сегодняшний день в области осталось 79 635 доз первого компонента и 161 219 доз второго компонента вакцин», - сообщили в департаменте.

    На сегодня первым компонентом привито 760 019 (69%) человек, вторым - 668 522 (61%) жителей Алматинской области.

    По состоянию на 4 октября в области зарегистрировано 51 744 лабораторно подтвержденных случаев КВИ, из них с симптомами 37 956.

    Наибольший темп прироста за последнюю неделю отмечается в Алакольском - 0,9% (99 случаев), Балхашском - 0,5% (30 случаев), Енбекшиказахском - 0,5% (159 случаев), Ескельдинском – 0,5% (49 случаев), Каратальском - 0,5% (72 случая), Сарканском - 0,5% (28 случаев), Талгарском - 0,5% (189 случаев), Уйгурском - 0,5% (61 случай) районах.

    За последние сутки зарегистрировано 133 случаев КВИ, темп прироста – 0,3%, из них 123 симптомных (92,5%) и 10 бессимптомных (7,5%) случаев. Из всех выявленных заболевших 12 детей до до 14 лет.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматинская область
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