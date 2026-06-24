Какие сборные ЧМ-2026 чаще всего ищут казахстанцы в Яндекс Поиске

Yandex Qazaqstan выяснил, про какие сборные чемпионата мира по футболу 2026 казахстанские пользователи Яндекс Поиска спрашивают чаще всего. Для этого аналитики компании изучили обезличенные запросы к сервису с апреля по май 2026 года, передает Kazinform.

Yandex Qazaqstan также рассказал, какие полезные возможности стали доступны в его сервисах тем, кто следит за турниром.

Чаще всего казахстанские пользователи Поиска интересуются сборной Франции — на нее приходится каждый пятый запрос к сервису о командах чемпионата. На втором месте оказалась команда Бразилии (около 11%), на третьем — Португалии (примерно 9%).

Топ-5 запросов выглядит так:

Франция Бразилия Португалия Испания Англия

Сборная Узбекистана, которая впервые участвует в чемпионате мира, стала девятой по популярности в запросах о футболе.

Если смотреть по запросам, связанным с группами чемпионата, то чаще всего пользователи интересуются группой I. На нее приходится больше пятой части всех таких запросов, но это преимущественно за счет интереса к команде Франции. На втором месте находится группа K (с наибольшим интересом к Португалии и Узбекистану), на третьем — группа C (к Бразилии). В топ-5 также вошли, соответственно, группа H (самый высокий интерес — к Испании) и группа L (к Англии).

Когда пользователи ищут информацию о чемпионате мира, они чаще всего интересуются составом команд, тренерами и матчами. Например, встречаются следующие запросы: «состав сборной Португалии по футболу на ЧМ-2026», «сборная Франции по футболу матчи».

Пользователи также задают Поиску вопросы об истории и игроках национальных команд. К примеру, они хотят узнать, кто является рекордсменом сборной Франции по количеству матчей, какой стадион считается исторической домашней ареной сборной Мексики, как зовут капитана сборной Англии.

Фото: Yandex Qazaqstan

Чтобы пользователям было удобнее следить за турниром, Yandex Qazaqstan добавил в свои сервисы несколько полезных возможностей специально для болельщиков. Так, в выдаче Поиска можно посмотреть турнирную таблицу с актуальным счетом, а из нее — сразу перейти к просмотру матчей на Кинопоиске. Нейро в Поиске расскажет о командах и их составе, покажет статистику матчей, ответит на любые вопросы о турнире и его участниках.

Yandex Qazaqstan также добавил в Поиск игру, в которой предстоит ловить мячи как вратарь или, наоборот, забивать их в ворота. В ней можно выбрать сборную и посмотреть сводную таблицу со своими результатами и других пользователей. Чтобы запустить игру, достаточно ввести в поисковой строке запрос «ЧМ» или «чемпионат мира по футболу 2026» и нажать на появившийся значок футбольного мяча.

В Картах и Навигаторе появился курсор в виде футбольного мяча — его можно поставить для навигации по автомобильному маршруту вместо стандартной желтой стрелки. Для этого нужно зайти в профиль, открыть настройки и перейти в раздел «Навигация», а затем — «Курсор». Кроме того, в разделе «Подборки мест» в Картах можно найти заведения, где можно посмотреть трансляции матчей.