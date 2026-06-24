Какие сборные ЧМ-2026 чаще всего ищут казахстанцы в Яндекс Поиске
Yandex Qazaqstan выяснил, про какие сборные чемпионата мира по футболу 2026 казахстанские пользователи Яндекс Поиска спрашивают чаще всего. Для этого аналитики компании изучили обезличенные запросы к сервису с апреля по май 2026 года, передает Kazinform.
Yandex Qazaqstan также рассказал, какие полезные возможности стали доступны в его сервисах тем, кто следит за турниром.
Чаще всего казахстанские пользователи Поиска интересуются сборной Франции — на нее приходится каждый пятый запрос к сервису о командах чемпионата. На втором месте оказалась команда Бразилии (около 11%), на третьем — Португалии (примерно 9%).
Топ-5 запросов выглядит так:
- Франция
- Бразилия
- Португалия
- Испания
- Англия
Сборная Узбекистана, которая впервые участвует в чемпионате мира, стала девятой по популярности в запросах о футболе.
Если смотреть по запросам, связанным с группами чемпионата, то чаще всего пользователи интересуются группой I. На нее приходится больше пятой части всех таких запросов, но это преимущественно за счет интереса к команде Франции. На втором месте находится группа K (с наибольшим интересом к Португалии и Узбекистану), на третьем — группа C (к Бразилии). В топ-5 также вошли, соответственно, группа H (самый высокий интерес — к Испании) и группа L (к Англии).
Когда пользователи ищут информацию о чемпионате мира, они чаще всего интересуются составом команд, тренерами и матчами. Например, встречаются следующие запросы: «состав сборной Португалии по футболу на ЧМ-2026», «сборная Франции по футболу матчи».
Пользователи также задают Поиску вопросы об истории и игроках национальных команд. К примеру, они хотят узнать, кто является рекордсменом сборной Франции по количеству матчей, какой стадион считается исторической домашней ареной сборной Мексики, как зовут капитана сборной Англии.
Чтобы пользователям было удобнее следить за турниром, Yandex Qazaqstan добавил в свои сервисы несколько полезных возможностей специально для болельщиков. Так, в выдаче Поиска можно посмотреть турнирную таблицу с актуальным счетом, а из нее — сразу перейти к просмотру матчей на Кинопоиске. Нейро в Поиске расскажет о командах и их составе, покажет статистику матчей, ответит на любые вопросы о турнире и его участниках.
Yandex Qazaqstan также добавил в Поиск игру, в которой предстоит ловить мячи как вратарь или, наоборот, забивать их в ворота. В ней можно выбрать сборную и посмотреть сводную таблицу со своими результатами и других пользователей. Чтобы запустить игру, достаточно ввести в поисковой строке запрос «ЧМ» или «чемпионат мира по футболу 2026» и нажать на появившийся значок футбольного мяча.
В Картах и Навигаторе появился курсор в виде футбольного мяча — его можно поставить для навигации по автомобильному маршруту вместо стандартной желтой стрелки. Для этого нужно зайти в профиль, открыть настройки и перейти в раздел «Навигация», а затем — «Курсор». Кроме того, в разделе «Подборки мест» в Картах можно найти заведения, где можно посмотреть трансляции матчей.