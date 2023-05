Какими программами порадует Jibek Joly зрителей в новом телесезоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1 сентября в стране начал вещать телеканал «Jibek Joly», знакомый зрителю под названием QazaqTV. В фокусе «Jibek Joly» - общественно-политические события, вопросы, волнующие общество, а также культурные и спортивные новости. О том, каким разнообразным контентом порадует зрителей телеканал «Jibek Joly» в новом телесезоне, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

Новый телевизионный сезон откроют ежедневные информационно-аналитические программы «Жаңа уақыт», «Новое время», политическое ток-шоу, социальное ток-шоу «Ел», авторский проект Ляйли Султанкызы, музыкальное шоу Каракат Абильдиной и Кыдырали Болманова «Жақсы адамдарым».

Учитывая пожелания зрителей, в эфир возвращаются вечернее шоу Нурлана Коянбаева «Жаңа түнгі студия», документальные проекты «Шетелдегі қазақ балалары» и «Қандастар».

В линейке собственной продукции – уникальный документальный контент Телерадиокомплекса Президента РК. Это проекты и фильмы, вошедшие в золотой фонд ТРК.

Сигнал канала доступен на всей территории Казахстана в цифровом эфирном, спутниковом и кабельном телевидении, а также в онлайн-трансляции на официальном сайте канала. Продвижение странового имиджа будет продолжено под брэндом «Jibek Joly World». Вещание за пределами Казахстана, как и прежде, будет вестись в многоканальном формате на казахском, английском, русском, кыргызском и узбекском языках в 120ст ранах мира.

Вниманию зарубежных зрителей предлагается более 40 информационно-познавательных программ, рассказывающих об истории, уникальной природе Казахстана, культуре, традициях и обычаях народа. В их числе особо полюбившиеся зрителями проекты «Outdoor Central Asia», «Welcome to Kazakhstan», «My day in Kazakhstan», «Kazakh brand», «Searching for Mystery», «Ken dala» и ряд авторских аналитических программ.

«Jibek Joly» - новое название спутникового телеканала Qazaq TV, который с 1 апреля 2022 года входит в состав Телерадиокомплекса Президента РК. Напомним, канал QazaqTV начал вещание 25 октября 2002 года под названием Caspionet. Последние годы вещал исключительно для зарубежной аудитории. Теперь же канал вновь возвращается на казахстанский телевизионный рынок под брэндом «Jibek Joly». Телеканал «Jibek Joly» вещает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю на казахском и русском языках. Эфир канала представлен полностью новой, оригинальной сеткой вещания на седьмой кнопке телевизоров.