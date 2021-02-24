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    17:13, 24 Февраль 2021 | GMT +6

    Какими идеями по развитию Нур-Султана поделились горожане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов на своей странице в Instagram рассказал о том, какие предложения по развитию города поступили от граждан на сайт «Birge», передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    «За 10 дней на сайт «Birge» поступило 130 предложений от горожан по разным направлениям. Хотел бы остановиться на некоторых из них.

    К примеру, по линии образования житель предложил создать единую студенческую карту, которой студенты могли бы расплачиваться в общественном транспорте, к ней также будет привязана стипендия студентов, вход в университет, а также можно будет использовать ее как скидочный талон в заведениях города. Ранее похожую по функционалу карту мы запускали в наших школах.

    Кроме того, также поступили предложения по созданию смотровой площадки в районе Дворца мира и согласия (Пирамида). Там в текущем году мы планируем продолжить масштабное озеленение района с благоустройством и расширением общественного пространства.

    Идеи поступили и по пешеходным переходам. Здесь предложено ярче освещать светофоры в ночное время, «яркий свет сигнализирует водителю о пешеходах». Данный проект очень важен для нас. В пилотном проекте на проспекте Кабанбай батыра на пересечении с улицей Атасу мы запустили проекционный пешеходный переход. Выбранное место подсвечивается в темное время суток за счет трех светодиодных проекторов. При любой погоде автомобилисты и пешеходы смогут увидеть на дороге подсвечивающее отображение бело-желтой пешеходной зебры. Если данный проект покажет свою эффективность, масштабируем и на другие участки, где наблюдается существенный дорожный трафик.

    Также поступили предложения по запуску единого поисковика, где будет отображаться история по недобросовестным поставщикам товаров/услуг, интеграции мобильного приложения Astra Bus c 2GIS, открытию мини-супермаркетов на базе теплых остановок и т.д.

    Как вы знаете, работу сайта «Birge» запустили для того, чтобы предложения горожан по развитию города поступали в единую базу, и мы с вами могли сообща развивать нашу столицу. Процесс функционирования платформы прост: первое - предложение идеи, второе - отбор, третье - реализация проекта.

    Самые лучшие предложения жителей реализуем в городе! Столицу развиваем в рамках мастер-плана «Нур-Султан - комфортный город», сделать город по-настоящему комфортным сможем сообща!», - написал аким в своём Instagram.



    Теги:
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