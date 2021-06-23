Какими хотят видеть госорганы казахстанцы – исследование КИСИ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстанский институт стратегических исследований при Президенте РК представляет результаты социологического опроса о том, какими хотят видеть казахстанцы государственные органы.

Согласно результатам социологического опроса, более половины всех опрошенных (57,5%) считают, что прежде всего государственный орган должен быть не коррумпирован. Также респонденты чаще всего отмечали такую характеристику государственного органа как «учитывающий нужды и потребности граждан при принятии решений» (42,2%). Респонденты ожидают от государственных органов оперативное реагирование на запросы, жалобы и предложения граждан (41,3%).

Также 39,7% участников опроса указали, что по-настоящему открытый для населения государственный орган должен быть физически доступный госорган (наличие безбарьерной среды, отсутствие системы допуска и обыска, наличие контактов и адреса в открытом доступе). 35,1% респондентов считают, что для открытости государственного органа важно предоставлять информацию о текущей деятельности, бюджете, проделанной работе и планах на будущее (статистика, данные, отчеты). Почти треть респондентов отметили, что обеспечение каналов обратной связи с населением (личные встречи, горячие линии, онлайн-мессенджеры, приложения и пр.) послужит основой открытости государственного органа.

В целом, по результатам социологического исследования обозначаются основные характеристики государственного органа: доступность госоргана, начиная с наличия контактов и адреса в открытом доступе; открытость в предоставлении информации о деятельности и бюджете; наличие действующих каналов обратной связи с населением.

Метод опроса – интервью респондента по месту жительства по маршрутной квотной выборке.

Выборка – 1500 респондентов в возрасте 18 лет и старше в 54 населенных пунктах городской и сельской местностей в 14 областях и 3 городах республиканского значения.

Статистическая погрешность не превышает 3,5%.

Срок проведения – август 2020 года.