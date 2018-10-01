Какими будут новые требования при назначении на руководящие должности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент РК Нурсултан Назарбаев в Послании народу Казахстана дал поручение разработать программу «Руководитель новой формации». В соответствии с этим, государственных служащих, не прошедших специальные курсы, не будут назначать на руководящие должности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Академия государственного управления при Президенте РК приступила к разработке новой программы. По словам заместителя директора Института профессионального развития Академии Жаната Момынкулова, сегодня ясны основные качества и навыки руководителя новой формации. Это человек, обладающий качествами лидера, преданный своему делу, способный к стратегическому, цифровому мышлению, знающий потребности общества, готовый к переменам, а также нацеленный на качественный результат, стремящийся к постоянному совершенствованию.



«В рамках поручения Президента Академия уже начала разрабатывать концептуальные основы и содержание новой программы. По плану разработка продолжится в течение нескольких месяцев. В это время планируется совершенствовать у госслужащих, назначаемых на руководящие должности, навыки стратегического управления, лидерские качества, навыки проектного менеджмента и цифрового управления. Программа начнет действовать практически в следующем году в центре Академии в Астане», - сказал Ж.Момынкулов.



Отметим, Глава государства возложил задачу по разработке программы «Руководитель новой формации» на Академию госуправления и Назарбаев Университет. При назначении на руководящие должности госслужащие будут проходить специальные курсы.





Арман Аскаров

