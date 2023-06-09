Какими будут новые школы в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - При разработке Национального проекта «Комфортная школа» учтены проблемы, ранее возникавшие при строительстве школ. Об этом заявил вице-министр просвещения Айбат Ильясов на расширенном заседании комитета по социально-культурному развитию Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Отличительной чертой Национального проекта является строительство и сдача школ «под ключ», то есть построенные школы будут полностью оснащены необходимым оборудованием и кабинетами для учебного процесса. Строящиеся школы будут обеспечены современным оборудованием, мебелью, интернетом, необходимыми для создания комфортных условий для учащихся и педагогов при организации учебного процесса», - сказал Айбат Ильясов.

Так, по данным ведомства, при строительстве новых школ предусмотрено:

- школы будут обеспечены полным комплектом мебели, для учащихся будут предусмотрены индивидуальные шкафчики, мобильные парты-трансформеры;

- современный эстетически привлекательный внешний вид школьного пространства (внутреннее оформление) с учетом национального стиля;

- каждая школа будет оснащена современными предметными кабинетами, интерактивными устройствами, каждый кабинет будет оснащен как минимум одним компьютером, TOUCH/LED экраном, будет обеспечено скоростное подключение к Интернету;

- для учебного процесса предусмотрены лаборатории, кабинеты Интеллектум, STEM-лаборатории;

- для организации трудового обучения, а также развития творческого потенциала обучающихся предусмотрены универсальные мастерские и студии, кабинеты для начального профессионального образования (швея, кулинар, IT, плотник и другое) с соответствующим оборудованием;

- для проведения учебно-воспитательных мероприятий предусмотрен универсальный актовый зал с возможностью трансформации, а также библиотека с книгохранилищем и читальным залом, медиатекой, электронной библиотекой, коворкинг-зоной для чтения и досуга на каждом этаже;

- в школах будут созданы специальные условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями;

- оборудованные рабочие зоны для педагогов, расположенные в учительских, рекреациях, библиотеках и иных локациях.

«Хотелось бы отметить, что при строительстве школ, а также их оснащении мебелью и оборудованием, приоритетно рассматривается участие отечественных товаропроизводителей», - добавил Айбат Ильясов.