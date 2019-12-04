Какими будут новые придорожные туалеты в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В «КазАвтоЖоле» представили программу по устройству санитарно-гигиенических узлов на 2019-2022 годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Национальным оператором совместно с Комитетом автомобильных дорог разработана и утверждена МИИР РК программа по устройству 304 санитарно-гигиенических узлов на площадках отдыха до 2022 года.

«Так, на участках реконструкции дорог – 110 единиц; на эксплуатируемых участках дорог – 121 единиц; на платных участках дорог – 73 единиц придорожных туателта», - сообщили в «Казавтожоле».





На реконструируемых участках автомобильных дорог проводятся работы по устройству 14 санитарно-гигиенических узлов. Один санитарно-гигиенический узел уже установлен (на участке Щучинск - Зеренда), 11 устанавливаются («Нур-Султан – Павлодар», «Жетыбай – Жанаозен», «Обход г. Караганда»), по двум подписаны договора на поставку («Шымкент-Тараз»).

В целях реализации данной программы 21 октября 2019 года был объявлен инвестиционный конкурс по устройству и обслуживанию 40 санитарно-гигиенических узлов. АО «НК «КазАвтоЖол» провело работы по подготовке площадок отдыха, подводу электричества и разработке скважин. В местах отсутствия электричества конкурсом предусмотрена установка альтернативных источников энергии.





«Для участия в конкурсе были приняты заявки от трех компаний: ТОО «EUROmodul KZ», ТОО «Qazaqtech» и ТОО «Ice Group KZ». По результатам первого этапа конкурса, из трех участников определен один инвестор (ТОО «Qazaqtech»), успешно представивший прототип санитарно-гигиенического узла с использованием современных «зеленых» технологий: вакуумная системы смыва, солнечная энергетическая установка и т.д. Предполагается, что устройство данных санитарно-гигиенических узлов будет осуществлено за счет средств инвестора, а также предусмотрено бесперебойное содержание санитарно-гигиенических узлов в течение 5 лет», - отметили в ведомстве.

На сегодняшний день подводятся итоги 2 этапа, с подписанием соответствующих договоров.

Напомним, ранее Президент РК Касым-Жомарт Токаев раскритиковал уровень туристического сервиса Акмолинской области, отметив качество придорожных туалетов как один из существенных факторов, сдерживающих приток туристов в регион.



