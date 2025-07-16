Какими будут медали Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года

Новые олимпийские медали состоят из двух половинок — символизирующих карьерный путь спортсмена, а также всех, кто был рядом с ним на этом пути.

Фото: НОК РК

Известно, что награды будут изготовлены Итальянским государственным монетным двором и полиграфическим институтом (IPZS) из переработанного металла. Отливка будет происходить в индукционных печах, работающих на возобновляемой энергии, а упаковка будет выполнена из сертифицированных FSC-материалов с минимальным использованием пластика.

Фото: НОК РК

— Медали, которые мы создали к Олимпийским и Паралимпийским играм, воплощают мастерство и совершенство итальянского дизайна. Каждая из них — уникальное произведение, рожденное на стыке ремесленного мастерства и инноваций, — отметил Паоло Перроне, президент Итальянского государственного монетного двора и полиграфического института.

Фото: НОК РК

Дизайн подчеркивает эмоциональность и командный дух, символизируя не только объединение Милана и Кортины, но и суть победы и усилий, необходимых для ее достижения. Медали состоят из двух частей, соединенных олимпийскими и паралимпийскими ценностями — как итог спортивного пути и признание всех, кто шел рядом.

Фото: НОК РК

Олимпийские игры в Милане-Кортине-2026 пройдут 6 по 22 февраля 2026 года. Всего будет разыграно 245 комплектов наград.

Фото: НОК РК

Ранее Национальный олимпийский комитет Казахстана получил официальное приглашение на зимние Олимпийские игры 2026 года.