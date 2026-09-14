Каким станет рынок AI-кино в ближайшие годы — мнение эксперта

Рынок AI-кино пока находится на начальном этапе развития, однако снижение стоимости создания контента может существенно изменить индустрию в ближайшие годы. Об этом сообщил предприниматель и инвестор Баладжи Сринивасан на форуме Astana AI Film Festival в Астане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, сейчас направление еще рано называть полноценным рынком. Индустрия только формируется, а дальнейшее развитие технологий может привести к тому, что создавать фильмы станет значительно доступнее.

Одним из возможных направлений развития он назвал использование кинематографического контента компаниями. По мнению инвестора, по мере снижения стоимости производства крупные компании смогут активнее привлекать кинематографистов и использовать созданные с помощью AI проекты в продвижении своих продуктов. Таким образом, киношная форма может стать частью нового подхода к контент-маркетингу.

Сринивасан также обратил внимание на языковое разнообразие будущего AI-контента. Сейчас значительная часть контента создается на крупнейших языках, однако доступность технологий может позволить небольшим языковым сообществам создавать собственные фильмы.

Это, в свою очередь, даст авторам возможность чаще использовать локальные истории, культурные особенности и языковые отсылки. В качестве примера он отметил перспективу создания большего количества контента на казахском языке, рассчитанного на аудиторию, которая говорит на казахском.

— Это будет не только контент на английском или китайском языках. Благодаря резкому снижению стоимости производства небольшие языковые сообщества тоже смогут создавать собственные фильмы, — сказал предприниматель.

Отдельное внимание Сринивасан уделил открытым моделям искусственного интеллекта. По его мнению, они будут иметь важное значение для дальнейшего развития AI-индустрии и создания контента.

Ранее на форуме, посвященном развитию искусственного интеллекта и AI-креативной индустрии, основатель Astana AI Film Festival (AAIFF) Айзатулла Хуссейн рассказал о будущем AI-кино и его влиянии на традиционный кинематограф.