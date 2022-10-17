17 Октября 2022, 13:30

Каким регионам выделяется больше всего средств на ремонт и строительство дорог

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В целях обеспечения внутренней транспортной связанности регионов с центром продолжается развитие местной сети автодорог. Об этом заявил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Развитие, ремонт и содержание автодорог областного и районного значения, а также улично-дорожной сети находится в ведении местных исполнительных органов. На сегодняшний день общая протяженность автодорог местного значения составляет 71 тыс. км, 80% дорог находится в нормативном состоянии», - сказал Каирбек Ускенбаев

Было отмечено, что согласно поручению Главы государства перед местными исполнительными органами стоит ключевая стратегическая задача - к 2025 году довести 95% дорог местного значения в нормативное состояние.

В целях реализации поставленной задачи местные исполнительные органы должны до 2025 года обеспечить строительство и ремонт не менее 14 тыс. км местных дорог (с ежегодным выделением средств в размере 400 млрд тенге, а также порядка 85 млрд тенге на содержание отремонтированных дорог). По итогам 2022 года довести в нормативное состояние до 85% автодорог местной сети.

Согласно бюджетному кодексу министерством выделяются трансферты на развитие дорог местной сети на паритетной основе. В 2022 году на строительство и реконструкцию дорог местного значения выделено 372,3 млрд тенге (в т.ч. из республиканского бюджета 278,9 млрд тенге, местного – 93,4 млрд тенге),

За счет выделенных средств ведутся работы на 4,6 тыс. км. Около 70% строительных работ уже выполнено.

«В целом финансирование дорожных проектов местной сети осуществляется на паритетной основе, то есть 50% из республиканского бюджета, 50% из местного. Только две области в порядке исключения финансируются по принципу 70% на 30% ввиду наихудшего состояния дорог - это ЗКО и Атырауская область», - сообщил Каирбек Ускенбаев.