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    13:52, 10 Май 2024 | GMT +6

    Каким регионам РК стоит опасаться нашествия саранчи в 2024 году

    нашествие саранчи в ца
    Фото: pixabay.com

    О принимаемых мерах по профилактике нашествия саранчи рассказал министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Особое внимание следует уделить борьбе с саранчой. В прошлом году увеличился ареал распространения саранчи, в этом году планируется провести химические обработки на 2,5 млн га. В этом году ожидается распространение саранчи на 784 тысяч га в Актюбинской области, 775 тысяч га в Костанайской области и на 272 тысяч га в Туркестанской области. У нас есть все необходимые ресурсы для борьбы с саранчой, — заверил Айдарбек Сапаров на брифинге в Правительстве. 

    По его словам, для борьбы с саранчой закуплено достаточное количество пестицидов.

    — В этом году на борьбу с саранчой из республиканского бюджета выделено 8,1 миллиарда тенге. Оборудования для обработки достаточно. Кроме того, мы отслеживаем ситуацию с саранчой в приграничных районах. Чтобы не повторить ситуацию прошлого года, акиматам следует очень внимательно и ответственно подойти к вопросам борьбы с саранчой, — добавил глава ведомства.

    Теги:
    Сельское хозяйство Саранча Регионы Казахстана Минсельхоз
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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