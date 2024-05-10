Каким регионам РК стоит опасаться нашествия саранчи в 2024 году

— Особое внимание следует уделить борьбе с саранчой. В прошлом году увеличился ареал распространения саранчи, в этом году планируется провести химические обработки на 2,5 млн га. В этом году ожидается распространение саранчи на 784 тысяч га в Актюбинской области, 775 тысяч га в Костанайской области и на 272 тысяч га в Туркестанской области. У нас есть все необходимые ресурсы для борьбы с саранчой, — заверил Айдарбек Сапаров на брифинге в Правительстве.