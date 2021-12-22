Каким практическим военным опытом Россия делится с Казахстаном

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель министра обороны РК Дарын Туяков озвучил примеры обмена военным практическим опытом с Россией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время Российская Федерация в рамках установленных договоров уже осуществляет активно передачу опыта ведения боевых действий в современных условиях. Вместе с тем, наши специалисты активно изучают этот опыт в рамках проводимых совместных учений. Уже есть такая практика участия в конкурсе по полевой выучке среди развед-групп – «Зеленая тропа», у нас есть заинтересованность участвовать в нем и дальше. Кроме того, есть противоминный центр Нахабино, где есть возможность получить опыт разминирования объектов. Это опыт, который касается Сирийской арабской республики», - перечислил Дарын Туяков на пленарном заседании Мажилиса, отвечая на вопросы депутатов.

«Что касается учений, это «Рубеж», «Взаимодействие», «Мирная миссия», «Восток», «Воздушный мост» и т.д., на самом деле их очень много. В рамках этих учений происходит обмен опытом», - добавил он.

Ранее депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Российской Федерацией о военном сотрудничестве».

Нормы Договора направлены на осуществление военного сотрудничества в совместном планировании применения войск (сил) в интересах обеспечения безопасности государств и противодействия вызовам и угрозам региональной безопасности, а также взаимодействие по другим направлениям военного сотрудничества между двумя странами.

Договор дает возможность осуществлять военное сотрудничество в таких сферах, как оперативная и боевая подготовка, миротворческая деятельность, военное образование и наука, деятельность войск (сил) и их всестороннее обеспечение, совершенствование двусторонней нормативно-правовой базы, культура, спорт и другие направления военного сотрудничества.