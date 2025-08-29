Каким обещает быть сентябрь в Жамбылской области

По прогнозу РГП «Казгидромет», сентябрь в Жамбылской области будет близок к климатической норме. Средняя температура составит +13,3…+18,7°С. Чуть прохладнее, примерно на один градус, ожидается на востоке региона, в Кордайском и Шуском районах.

Первая декада месяца выдастся переменчивой. Днем воздух будет прогреваться до +23…+28°С, но временами температура опустится до +18…+23°С. Ночью ожидаются колебания от +13…+18°С до +8…+13°С, а на севере региона столбики термометров могут падать до +5°С. Вторая неделя сентября принесет еще более заметное похолодание: ночью до +5…+10°С, днем – до +15…+20°С. К концу декады вновь потеплеет. В это время стоит ждать кратковременных дождей и утренних туманов.

Во второй декаде погода сохранит теплый, но нестабильный характер. Ночью температура будет держаться в пределах +10…+15°С, временами опускаясь до +5…+10°С. Днем воздух прогреется до +20…+25°С, а затем снова охладится до +15…+20°С.

Последняя треть сентября принесет постепенное похолодание – ночью до +1…+6°С, а днем – до +11…+16°С. К концу месяца ожидается новое повышение температуры примерно на пять градусов. В течение всей декады велика вероятность осадков – пройдут кратковременные дожди, возможны туманы.

Общее количество осадков в сентябре прогнозируется в пределах нормы – от 2 до 12 мм по большей части территории и от 13 до 22 мм в горных районах. Лишь на северо-западе области, в Сарысуском районе, дождей выпадет меньше обычного. Ветер с порывами до 15–20 м/с синоптики обещают довольно часто на протяжении всего месяца.

На прошлой неделе синоптики прогнозировали, что осень в Жамбылской области будет теплой.