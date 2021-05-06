Каким объектам бизнеса продлили время работы в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Объектам предпринимательства, включенным в систему приложения «Ashyq», продлили время работы в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ».

Банкетные залы и рестораны теперь работают с 7:00 до 2:00 с вместимостью не более 50 процентов (до 50 человек). Бильярд, компьютерные клубы и боулинг-центры обслуживают с 12:00 до 24:00, а также разрешено функционирование бассейнов, спортивных комплексов и фитнес-центров. К такому режиму работы переходят только те объекты предпринимательства, которые включены в систему приложения «Ashyq». Об этом сегодня на брифинге в РСК сообщил главный санитарный врач области Н.Нышанов.

«Проект «Ashyq», который позволяет предпринимателям продолжать свою деятельность во время карантинных мер и снижения риска распространения вируса, начал реализовываться во всех регионах страны с 26 апреля. Проект дает возможность активизировать работу объектов предпринимательства», - сказал Н. Нышанов.

В свою очередь, директор областной Палаты предпринимателей Т. Накипбеков доложил, как будет реализован проект.

«Любой гражданин может скачать мобильное приложение Ashyq из App Store и Play Market на свой телефон. Подключиться к приложению нужно по номеру ИИН и сканировать специальный QR-код в учреждении. В результате статус клиента отображается через зеленый, синий, желтый или красный цвета. Красный цвет означает соблюдение строгого режима самоизоляции с ограничением пребывания в общественных местах, желтый – пациенту разрешается посещать продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки не более чем в 500 метрах от дома с соблюдением режима самоизоляции. А синий – можно посещать необходимые объекты. Зеленый означает, что ограничений нет, и этот пользователь отображается в базе данных как человек, прошедший ПЦР-тестирование с отрицательным результатом Covid-19», - сказал Т. Накипбеков.

Также в ходе брифинга руководитель областного управления общественного здоровья Марат Пашимов доложил о ходе вакцинации в регионе. По его словам, по данному вопросу пока лидирует Туркестанская область.

«В область с февраля поставлено 141 700 доз вакцины «Спутник V». На сегодняшний день – 140 565 человек получили первый компонент вакцины. А отечественной вакциной QazVac привито около тысячи человек. В дальнейшем планируется обеспечить регион 185 тыс. дозами «Спутник-V» и 752 тыс. дозами отечественной вакцины QazVac, – сказал М.Пашимов.