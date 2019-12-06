Каким должен быть госслужащий

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Каким должен быть госслужащий, рассказал в ходе брифинга руководитель республиканского проектного офиса «Саналы ұрпақ» Агентства по противодействию коррупции Кайыржан Токушев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас в стране действует Кодекс чести госслужащего. На 4 листа расписаны все обязанности и права государственного служащего. Во-первых, он должен придерживаться основам политики Президента РК. Во-вторых, должен быть честным, добропорядочным, уметь слушать людей, вовремя ответить на любые вопросы и не тянуть с ответами, вести себя добропорядочно в общественном месте, культурно. В случае, если госслужащий вел себя неадекватно в общественном месте, то после проведения расследования будут приняты определенные решения, и если подтвердятся факты привлекут к ответственности», - пояснил Кайыржан Токушев.

Ранее в Антикоррупционной службе города предложили госслужащим вместо траты денег на корпоративы и рестораны приобрести новогодние подарки для малоимущих.