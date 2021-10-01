Каким был сентябрь для Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Итоги минувшего месяца в цифрах подвели в акимате Павлодарской области. Судя по приведенным данным, сентябрь в регионе был плодотворным. Об этом на своей странице в сети Facebook написал и аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, передает МИА «Казинформ».

«Сентябрь выдался насыщенным. Прежде всего, для наших аграриев. Они вплотную приблизились к финишной прямой уборочной кампании, об окончательных результатах которой еще будет сообщено официально. Однако уже сейчас можно сказать, что урожай в этом году в нашей области богатый», - написал Скаков.

Если обратиться к цифрам, то рост урожайности зерновых в отдельных хозяйствах Павлодарской области достиг сразу 80%, с 10 до 18 центнеров с гектара. Другая цифра сентября – 95. Именно столько тенге составит отпускная цена сельхозпроизводителей на картофель и морковь для социальных магазинов и ярмарок в предстоящие семь месяцев. Соответствующий меморандум подписали в минувшем месяце представители акимата области и крестьянских хозяйств.

Еще одна цифра – это 114. 114 мероприятий вошли в Комплексный план развития Экибастуза до 2025 года, который в Павлодарской области разрабатывали в течение семи месяцев. Документ в сентябре приняло Правительство. Еще одна цифра из Экибастуза – 35. На 35 процентов там снизился тариф на тепло для субъектов малого и среднего бизнеса.

В Павлодарской области продолжается внедрение профессиональной ориентации в школах. Соответствующее тестирование прошли уже 20 тысяч учащихся. И это еще одна цифра месяца. Напомним, в регионе разработали локальный Атлас новых профессий, по которому уже определили специальности будущего и создали программы для обучения им.

Замыкает ряд чисел цифра 5 тысяч. Столько деревьев и кустарников посадили во время общеобластного субботника, в котором приняли участие госслужащие, предприниматели, общественники, волонтеры, партийцы и непосредственно эксперты-биологи. Последние высоко оценили качество посадочного материала и принимаемые в последнее время меры по озеленению в регионе.