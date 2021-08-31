Каким был погибший пожарный Сергей Заикин, рассказали жамбылцы
Как сообщалось, родственники опознали тело еще одного погибшего, найденное на месте взрывов. Число погибших достигло 15 человек. Поиски еще одного пропавшего человека продолжаются.
В департаменте полиции Жамбылской области рассказали, как ведутся поиски без вести пропавших.
«29 августа младший инспектор-кинологом департамента полиции Жамбылской области, старшина полиции Нурбол Торебек со служебной собакой по кличке Мона на месте взрыва обнаружил тело еще одного человека. Работа сотрудников Центра кинологической службы с применением служебных собак по поиску без вести пропавших в результате взрыва дает положительные результаты», - пояснили в пресс-службе ведомства.
Родные пропавшего без вести Сергея Заикина отправились на опознание, как только стало известно о том, что найден еще один погибший. Найденный погибший оказался Сергеем Заикиным.
41-летний Сергей Заикин, майор, начальник караула в пожарной части № 3 города Тараза, со своим расчетом одним из первых направился тушить пожар в военной части. У него остались двое маленьких детей.
Сотрудника ДЧС Жамбылской области тепло вспоминают жамбылцы, которые с ним общались.
«Жаль как… Хороший человек и профессионал своего дела, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» жительница Тараза, ветеран Наталья Гончарова. - 20 января этого года он со своими сослуживцами спасал мою дочь и ее семью от пожара. Его расчет приехал через пять минут после вызова, не дав сгореть дому дотла. Благодаря его умелым и профессиональным действиям часть дома была спасена. И потом еще несколько дней подряд приезжал к дочери домой, чтобы проверить, не пахнет ли гарью, не горит ли где еще. Я о нем написала акиму нашей области с просьбой наградить. А теперь вот его не спасли. Он настоящий герой - погиб, спасая наши жизни. Сережа, вечная память».
Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК. Число погибших при взрывах в Жамбылской области достигло 15 человек.
Хронологию событий в Жамбылской области представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура.
В ликвидации последствий взрыва и восстановлении пострадавших объектов в зоне ЧС участвуют несколько тысяч сотрудников медицинских, правоохранительных и других служб.Фото с личной сраницы Сергея Заикина в «Одноклассниках»