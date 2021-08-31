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    02:10, 31 Август 2021 | GMT +6

    Каким был погибший пожарный Сергей Заикин, рассказали жамбылцы

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Установлены личности 15 человек, погибших на месте взрывов в Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщалось, родственники опознали тело еще одного погибшего, найденное на месте взрывов. Число погибших достигло 15 человек. Поиски еще одного пропавшего человека продолжаются.

    В департаменте полиции Жамбылской области рассказали, как ведутся поиски без вести пропавших.

    «29 августа младший инспектор-кинологом департамента полиции Жамбылской области, старшина полиции Нурбол Торебек со служебной собакой по кличке Мона на месте взрыва обнаружил тело еще одного человека. Работа сотрудников Центра кинологической службы с применением служебных собак по поиску без вести пропавших в результате взрыва дает положительные результаты», - пояснили в пресс-службе ведомства.

    Родные пропавшего без вести Сергея Заикина отправились на опознание, как только стало известно о том, что найден еще один погибший. Найденный погибший оказался Сергеем Заикиным.

    41-летний Сергей Заикин, майор, начальник караула в пожарной части № 3 города Тараза, со своим расчетом одним из первых направился тушить пожар в военной части. У него остались двое маленьких детей.

    Сотрудника ДЧС Жамбылской области тепло вспоминают жамбылцы, которые с ним общались.

    «Жаль как… Хороший человек и профессионал своего дела, - рассказала корреспонденту МИА «Казинформ» жительница Тараза, ветеран Наталья Гончарова. - 20 января этого года он со своими сослуживцами спасал мою дочь и ее семью от пожара. Его расчет приехал через пять минут после вызова, не дав сгореть дому дотла. Благодаря его умелым и профессиональным действиям часть дома была спасена. И потом еще несколько дней подряд приезжал к дочери домой, чтобы проверить, не пахнет ли гарью, не горит ли где еще. Я о нем написала акиму нашей области с просьбой наградить. А теперь вот его не спасли. Он настоящий герой - погиб, спасая наши жизни. Сережа, вечная память».

    Напомним, в воинской части близ села Кайнар в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание возле одного из складов, затем последовала серия взрывов. Причины возгорания устанавливаются. На месте работает комиссия Министерства обороны РК. Число погибших при взрывах в Жамбылской области достигло 15 человек.

    Хронологию событий в Жамбылской области представил министр обороны РК Нурлан Ермекбаев.

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 29 августа Днем общенационального траура.

    В ликвидации последствий взрыва и восстановлении пострадавших объектов в зоне ЧС участвуют несколько тысяч сотрудников медицинских, правоохранительных и других служб.

    Фото с личной сраницы Сергея Заикина в «Одноклассниках»
    Теги:
    МЧС Пожар Происшествия, ЧС Жамбылская область Взрывы в Жамбылской области
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