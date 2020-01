Каким был 2019 год для молодежи Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – МИА «Казинформ» публикует итоги Года молодежи со ссылкой на primeminister.kz.

В целях комплексной поддержки молодого поколения 2019 год объявлен Годом молодежи. Первый Президент РК — Елбасы Н. Назарбаев уверен, что именно развитие института семьи и молодежной политики должны стать одним из приоритетных направлений работы Правительства. По мнению Главы государства К. Токаева, молодому поколению предстоит сыграть решающую роль в развитии Казахстана — стать движущей силой прогресса.

На протяжении всего 2019 года проводились различные мероприятия, направленные на поддержку молодого поколения страны. Одним из главных событий стало формирование президентского кадрового резерва. Сегодня современная молодежь Казахстана активно участвует в общественной и политической жизни страны, как часть общества играет важную роль в жизни государства. Нынешняя молодежь является основным стратегическим ресурсом, локомотивом предстоящих реформ. В настоящее время формируется другая, инновационная молодежь с новой программой и ценными позициями, экономическими проектами, направленными на достижение высоких целей.

Так, в 2019 году 2 млн человек охвачены мерами молодежной политики. Рост финансирования вырос в 40 раз, разрабатывается специальная госпрограмма по поддержке молодежи. Также реализуется 7 общенациональных проектов по развитию волонтерства. Кроме того, 2020 год объявлен годом Волонтера.

Сегодня по республике насчитывается 3,8 млн молодых людей в возрасте от 14 до 29 лет. На ІІІ квартал 2019 года уровень молодежной безработицы составляет 3,8% или 84,7 тыс. человек.

Экономически активными являются 2 206 тыс. человек, из них занято более 2 121 тыс. чел (96,1%).

В разрезе отраслей экономики из числа занятых наибольшее количество – 388,8 тыс. человек (18,5%) занято в сфере оптовой и розничной торговли. Ремонтом автомобилей и мотоциклов занимаются более 253 тыс. человек (12%), в сельском хозяйстве — 239,7 тыс. человек, в промышленности работает 218 тыс. человек (10,4%).

По уровню образования от занятой молодежи высшее или незаконченное образование имеют 44,2% (936,7 тыс. человек).





Какие мероприятия реализованы в Казахстане в Год молодежи?

Правительством принята и реализуется Дорожная карта по проведению Года молодежи. В Дорожную карту вошли мероприятия по предоставлению молодым людям доступного жилья, образования, обеспечению занятости, развитию предпринимательства, поддержке молодой семьи и т.д.

В 2019 году 3 тыс. молодых людей получили арендное жилье в трех крупных городах Казахстана. В г. Нур-Султан молодежь получила 1050 квартир, г. Алматы – 1050 и в г. Шымкент – 900 квартир.

Более 3 тыс. молодым специалистам предоставлены бюджетные кредиты на жилье на сумму 13,5 млрд тг.

Участникам проекта «С дипломом в село» предусмотрено предоставление бюджетного кредита в сумме, не превышающей 1500 МРП (3 787 500 тг).





Порядка 172 тыс. человек трудоустроены в рамках госпрограммы «Еңбек»

С целью развития рынка труда и принятия дополнительных мер по повышению уровня жизни населения, в том числе молодежи, успешно реализуется Государственная программа развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек».

По состоянию на 1 декабря 2019 года, доля молодежи среди участников Программы составила 34,3%.

За указанный период в состав участников Программы включены более 213,5 тыс. молодых людей, из них трудоустроены 189,6 тыс. человек или 88,8%.

В рамках Программы реализуется проект «Бесплатное техническое и профессиональное образование», благодаря которому у выпускников школ, не сумевших продолжить обучение после 9-го или 11-го класса, есть возможность бесплатно обучиться первой рабочей специальности.

Таким образом, на отчетный период на профессиональное обучение направлено 22 тыс., на краткосрочное обучение 20,2 тыс. человек.

Наряду с этим, для переподготовки и повышения навыков молодежи, в том числе молодежи категории NEET (Not in Education, Employment, or Training — молодежь в возрасте, установленном в законодательстве, которая не учится, не работает и не повышает свою квалификацию) организованы краткосрочные курсы профессионального обучения (сроком до 6 месяцев) по востребованным на рынке труда специальностям.

Начата реализация проекта «Жастар — ел тірегі», включающего проекты «Жас кәсіпкер» и «Жас маман». Указанные проекты реализовываются в рамках госпрограммы «Еңбек», всего мерами государственной поддержки охвачено более 209 тыс. молодежи, из них трудоустроены 172 тыс. человек.

Реализация национального проекта «Жастар – ел тірегі» охватила 1 млн молодых людей в течение трех лет.

Проект «Жас маман» предусматривает подготовку специалистов по 100 наиболее востребованным индустриальным и сервисным профессиям на базе 200 модернизированных учебных заведений (20 передовых вузов и 180 передовых колледжей) с охватом порядка 200 тыс. молодых граждан за три года во всех регионах страны.

Проект «Жас кәсіпкер» - комплекс мер по развитию молодежного предпринимательства по всей республике, в том числе категорий NEET, в рамках которого планируется расширить меры по обучению навыкам ведения бизнеса и содействию в реализации стартап- проектов. В рамках проекта основам предпринимательства обучены 20 тыс. человек.

В 2019 году 9,5 тыс. молодых людей получили гранты на реализацию новых бизнес - идей, 10 тыс. молодежи ежегодно будут получать гранты. В тоже время 2,5 тыс. молодых предпринимателей получили микрокредиты на развитие своего бизнеса, 15 тыс. человек получат в течение трех лет.

В рамках проекта «Жасыл ел» трудоустроено более 20 тыс. человек. В 2019 году на молодежную практику направлены около 33 тыс. молодых людей.

По программе «С дипломом – в село» повышен размер единовременного пособия с 70 МРП (176 750 тенге) до 100 МРП (252 500 тенге). Около 6 тыс. молодых специалистов получили подъемное пособие на сумму 1,2 млрд тг.

Стоит отметить, что второе направление Программы нацелено на развитие массового предпринимательства через обучение предпринимательству по проекту НПП Атамекен «Бастау-Бизнес» и микрокредитование. На сегодня основам предпринимательства по проекту «Бастау-Бизнес» охвачено 20 тыс. человек, из которых 2,8 тыс. человек получили микрокредиты, 15 тыс. человек — гранты.

В то же время реализуется инструмент, направленный на развитие новых бизнес-идей, в виде предоставления государственных грантов на безвозмездной основе в размере до 200 МРП.

Третье направление Программы предусматривает стимулирование внутренней мобильности и поддержку трудоустройства.

В целях восполнения дефицита кадров в регионах страны за 9 месяцев 2019 года из трудоизбыточных регионов переселено 353 трудоспособных членов семей. Из них трудоустроены 310 человек.

В Программе также предусмотрен проект «Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» («Серпін»), направленный на предоставление высшего, технического и профессионального образования молодежи из трудоизбыточных регионов и их трудоустройство в трудодефицитных регионах. Это поможет обеспечить трудодефицитные регионы и сельские территории молодыми квалифицированными специалистами, помочь переселенцам обустроиться на новом месте, в том числе через обучение, трудоустройство, обеспечение жильем и местами в детских садах и школах детей переселенцев.

Также в рамках Программы специально для социально-уязвимых групп населения организованы социальные рабочие места, молодежная практика и общественные работы, на которые за 11 месяцев 2019 года были направлены более 64 тыс. человек из числа молодежи.

Вместе с тем, в рамках Программы также предусмотрено создание мобильных рабочих групп местными комиссиями по формированию списка кандидатов из числа молодежи категорий NEET. Обучение включает основы предпринимательства, проведение разъяснительной работы, коучинг и оказанию психологической поддержки.

Кроме того, по поручению Главы государства Министерством с прошлого года запущена единая информационная база рынка труда – «Электронная Биржа труда» (www.enbek.kz).

ЭБТ является единой цифровой площадкой по трудоустройству, которая создана с целью обеспечить возможность публикации вакансий и резюме на безвозмездной основе, без посещения центров занятости и свободный доступ к размещенной информации.

Для соискателей реализован функционал по размещению резюме, автоматическому подбору вакансий, а также возможность откликнуться на понравившиеся вакансии и получать приглашения на собеседования, уведомления о трудоустройстве от работодателей. Все услуги на ЭБТ бесплатны.

На 10 декабря 2019 года на ЭБТ размещено порядка 36,4 тыс. вакансий и 161,5 тыс. резюме от работодателей, центров занятости.

Услугами ЭБТ воспользовались 182,5 тыс. работодателей и 858,7 тыс. соискателей. Трудоустроено посредством ЭБТ 476 тыс. соискателей (на постоянные рабочие места 338,6 тыс. человек и на временные – 137 тыс. человек).

В целях решения вопросов трудоустройства и обучения населения, в том числе молодежи, по востребованным на рынке труда квалификациям и навыкам, Министерством принимается ряд комплексных мер.

Для оценки текущего и прогнозного спроса и предложения трудовых ресурсов, в текущем году внедрена Национальная система прогнозирования трудовых ресурсов (далее – НСП).

НСП включают в себя модульную систему по краткосрочному, среднесрочному, долгосрочному прогнозам с учетом демографического прогноза, прогнозам притока из системы образования, перетоков между отраслями, мировые прогнозы рынка труда.

Основным результатом НСП является Национальный прогноз трудовых ресурсов, который будет основой для формирования государственного образовательного заказа, определения баланса спроса и предложения на рынке труда, а также определения востребованных профессий для целей краткосрочной подготовки и переподготовки кадров.





На грантовое финансирование прикладных исследований молодых ученых выделено 3 млрд тг

В Год молодежи МОН РК выделило 53 785 грантов, позволивших поступить в вузы каждому второму абитуриенту, подавшему заявление на сдачу ЕНТ.

В рамках работы центров ресурсной поддержки семьи сохранены 270 семей. При Молодежных ресурсных центрах страны открыты отделы бесплатной юридической консультации.

В 2019 году реализовано 56 грантовых проектов, направленных на поддержку молодежи. В целом, мерами государственной поддержки в рамках грантовых проектов охвачено более 2 млн молодежи.

Наряду с этим, в настоящее время Министерством разрабатывается информационная система «Атлас новых профессий и компетенций, востребованных на рынке труда» (будет запущен к марту 2020 года), также проводится работа по разработке профессиональных стандартов.

«Атлас новых профессий и компетенций, востребованных на рынке труда» – это электронный портал перспективных профессий на ближайшие 15–20 лет. Он поможет понять, какие отрасли будут активно развиваться, какие в них будут рождаться новые технологии, продукты, практики управления и какие новые специалисты потребуются работодателям.

Атлас будет разработан по девяти приоритетным отраслям экономики: горнодобывающая отрасль, нефтегазовая, сельское хозяйство, транспорт и логистика, машиностроение, ИКТ, энергетика, туризм и строительство, горнометаллургическая отрасли.

Кроме того, для развития навыков и компетенций кадров, отвечающих требованиям новой экономики МТСЗН, в рамках проекта «Развитие трудовых навыков и стимулирование рабочих мест» совместно с Национальной палатой предпринимателей, государственными органами проводится работа по разработке профессиональных стандартов.

Профстандарт определяет требования к уровню квалификации и компетентности работника, к содержанию и качеству его труда по определенной профессиональной деятельности.

На основании профстандартов разрабатываются образовательные программы, что позволяет взаимоувязать требования к навыкам рынка труда и предложением этих навыков со стороны системы образования.

В текущем году будет завершено утверждение 480 профстандартов с обязательным охватом 100 востребованных сервисных и индустриальных профессий, профессий, на которые предоставляется квота иностранной рабочей силы.

Для эффективной и своевременной работы по разработке 480 профстандартов создан Проектный офис, в составе которого представители центральных госорганов, Нацпалаты, «ведущих» предприятий, учебных заведений.

При этом, к разработке профстандартов в соответствии с Трудовым кодексом привлечены отраслевые ассоциации работодателей.

С учетом ранее утвержденных профстандартов обновлены 70 образовательных программ среднего и высшего уровня квалификации.

С 2018 года проводится пилотное внедрение 12 образовательных программ в отдельных учебных заведениях.

С 2020 года планируется обучение кадров по образовательным программам, разработанных или обновленных на основе новых 480 профстандартов. Предпринимаемые меры призваны помочь молодым казахстанцам реализовать свой потенциал и быть востребованными на рынке труда.

В целях стимулирования работодателей к приему на первую работу молодых людей без трудового опыта, а также повышения конкурентоспособности молодежи на рынке труда, в рамках программы «Еңбек» предлагается проект «Первое рабочее место».

Организация трудоустройства по проекту «Первое рабочее место» осуществляется для выпускников, ищущих работу впервые из числа молодежи с целью предоставления им необходимых трудовых навыков и адаптации на первом рабочем месте, в организациях всех форм собственности.

Преимущественное право для трудоустройства по проекту «Первое рабочее место» будут иметь выпускники колледжей и вузов из числа многодетных и малообеспеченных семей, трудоспособных инвалидов, завершившие обучение.

По проекту «Первое рабочее место» работодатель на основе договора с центром занятости населения трудоустраивает участника программы «Еңбек» на постоянную работу сроком не менее двадцати четырех месяцев, с субсидированием центром занятости населения ежемесячной оплаты труда работника в размере 20 месячных расчетных показателей (50 500 тенге) за первый год работы.

Предлагается также проект «Контракт поколений», который предусматривает трудоустройство с последующей заменой действующего работника, достигшего пенсионного возраста. Преимущественное право при трудоустройстве будет отдаваться молодежи, трудоспособным членам многодетных и малообеспеченных семей.

По данному проекту люди предпенсионного возраста, после ухода на заслуженный отдых, будут передавать свои знания молодым специалистам.

«Контракт поколений» заключается в том, что претендент принимается работодателем на субсидируемое государством рабочее место до 6 месяцев (с заработной платой примерно 20 мрп – 50 500 тенге).

По истечении срока контракта претендент принимается на постоянную работу с заработной платой наставника.

Вместе с тем, в программе «Еңбек» предложены дополнительные меры по профессиональной подготовке работающих по трудовому договору, в том числе молодых специалистов (со сроком обучения от 1 до десяти месяцев), исходя из особенностей квалификации и навыков работника, при условии софинансирования работодателем не менее 50% стоимости курсов переподготовки.

Организация профессиональной подготовки работников может предусматривать обучение на рабочем месте в пределах рабочего времени, с частичным отрывом от работы или в свободное от работы время (вечернее время, выходные дни).

Для членов многодетных и малообеспеченных семей предусматривается предоставление микрокредитов на льготных условиях с процентной ставкой не более 4% годовых со сроком до 7-и лет.

При этом, лица, проживающие в сельской местности, инвалиды, лица старше пятидесяти лет, молодежь, в том числе в категории NEET, члены малообеспеченных и/или многодетных семей имеют приоритетное право на получение мер содействия предпринимательской инициативе.

Также программой «Еңбек» предусматривается организация специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов и на рабочие места в рамках квотирования отдельных категорий граждан.