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    17:47, 21 Август 2023 | GMT +6

    Каким будет урожай в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области предстоит собрать урожай зерна на площади 994 тыс. га. Кроме того, пройдёт уборка масличных культур, картофеля и овощей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

    «На сегодня основное состояние зерновых культур хорошее. Из-за гибели растений было списано 6,3 тыс. га. В целом уборочная площадь зерновых культур составит 994 тыс. га, из них пшеницы – 813,4 тыс. га. По предварительным данным, при средней урожайности 9,5 ц/га валовой сбор зерна ожидается в объёме 940,4 тыс. тонн», – доложил и.о. руководителя управления сельского хозяйства Сырым Бошпанов на аппаратном совещании.

    Сегодня к уборочным работам приступили отдельные хозяйства Абайского, Бухар-Жырауского и Шетского районов. Массово собирать урожай начнут в сентябре.

    На полях будет задействовано 2095 зерноуборочных комбайнов. Техника готова. Сельхозтоваропроизводителям выделяется удешевлённое дизельное топливо. В хозяйствах региона 546 зернохранилищ. Также подготовлены хлебоприёмники.

    Масличные культуры будут убирать на площади 29,6 тыс. га, картофель – на 11,6 тыс. га, овощи – на 1 321 га. Валовой сбор картофеля ожидается в объёме 300,2 тыс. тонн.

    Сырым Бошпанов также информировал о заготовке кормов. По его словам, необходимая потребность обеспечивается. Для сенокосов фермерам выделяют земли государственного и лесного фонда.

    Аким области Ермаганбет Булекпаев дал поручения по своевременной заготовке кормов и проведению уборочной кампании. Необходимо контролировать обеспечение дизтопливом.


    Теги:
    Карагандинская область Урожай Сельское хозяйство
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