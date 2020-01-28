Каким будет павильон Казахстана на выставке «ЭКСПО» в Дубае
ДУБАЙ. КАЗИНФОРМ - Каким будет павильон Казахстана на выставке «ЭКСПО» в Дубае, рассказал директор Департамента международных отношений национальной компании «ЭКСПО-2017» Нурбек Ергешбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Наш павильон будет состоять из нескольких зон. Это зона, где мы будем рассказывать про код ДНК, а также о влиянии нашего региона на мировое сообщество за последние десятки или сто лет», -сказал Нурбек Ергешбаев.
Первая зона, по его словам, посвящена туристическому потенциалу, а также будет рассказывать об истории и культуре Казахстана. Вторая зона посвящена городу Нур-Султан, которая будет рассказывать о возможностях, потенциале и истории города. Третья зона будет основной и будет посвящена экономическим и инвестиционным возможностям страны. «Четвертая зона, это будет финальное шоу, интерактивное шоу, где мы будем говорить о влиянии искусственного интеллекта на наше будущее»,- сообщил Нурбек Ергешбаев.
Также, как отметил спикер, будет всесторонняя деловая программа в течение шести месяцев.
«Сейчас данная программа отрабатывается. Мы рассматриваем все направления - начиная от продвижения регионов и заканчивая инвестиционными возможностями. Какие-то проекты в части приватизации, какие-то проекты в части ГЧП. Будет составлена разносторонняя деловая программа», - резюмировал Нурбек Ергешбаев.
Строительство павильона уже началось.
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