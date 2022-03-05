Каким будет Новый Казахстан – мнение экспертов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В своей инициативе «Жана Казахстан» Президент РК Касым-Жомарт Токаев обозначил приоритеты развития страны в новой реальности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Депутаты и эксперты поделились своим видением касательно идеи строительства Нового Казахстана. В частности, сенатор Ольга Булавкина подчеркнула, что это прежде всего огромнейшая работа, не имеющая узкой направленности, касающаяся всех сфер жизнедеятельности.

«Это не только контроль за выполнением программ, это, в первую очередь, участие во всех процессах принятий решений по проблемным вопросам и задачам, которые перед нами ставят граждане страны. И в частности, по не получившим решения проблемам социальной направленности, являющимися основным препятствием в дальнейшем развитии государства», - сказала Ольга Булавкина.

Одним из таких направлений, по ее словам, является обеспечение качественными услугами здравоохранения на селе.

«Сегодня в так называемых бесперспективных отдаленных селах отсутствуют сельские врачебные амбулатории, элементарно нет даже аптек (предпринимателям не выгодно заниматься поставкой малого количества медпрепаратов). Жители вынуждены за десятки км добираться за медицинской помощью и приобретением жизненно необходимых лекарств. Данную проблему усугубляет отсутствие должного количества машин скорой помощи, так необходимых в экстренных случаях. А ведь статус бесперспективного села могут в скором времени получить еще десятки сел, если не будут решены комплексные проблемы, от результата которых зависит удовлетворение актуальных потребностей казахстанцев», - отметила депутат.

Более того, сенатор озвучила свои предложения для реализации данных Президентом поручений. По ее мнению, необходимо:

1. Рассмотреть вопрос обеспечения жителей сел услугами первичной медико-санитарной помощи не только по количественному признаку проживающих на данной территории, но и по отдаленности населенных пунктов. Граждане должны иметь равный доступ к получению гарантированных медицинских услуг.

2. Обеспечить отдаленные сельские врачебные амбулатории специалистами-фармацевтами для открытия на базе медучреждений так необходимых гражданам аптечных пунктов.

3. В случае отсутствия необходимого количества фармацевтов медицинским учебным заведениям страны необходимо провести соответствующий анализ потребности в данных специалистах на селе и предоставить соответствующую квоту для последующего обучения.

4. В плане цифровизации также имеется ряд проблем. Ни для кого не секрет, что в небольших сельских амбулаториях учет ведется на бумажных носителях, проще говоря – медицинских картах. Отсутствие интернета вынуждает медицинских работников практически на дому вносить в базу данные о пациентах. Кроме того, медицинские базы данных не интегрированы между собой, что в свою очередь не позволяет иметь полную картину о заболеваниях пациентов.

5. В плане создания местными исполнительными органами условий для прибытия молодых специалистов на село и обеспечения их современными условиями проживания необходимо отметить следующее. В случае отсутствия необходимых средств в местных бюджетах данные специалисты не смогут в полной мере получить государственную поддержку и, как следствие, через некоторое время, будут вынуждены уехать из этого населенного пункта. Соответственно, граждане, проживающие на данных территориях, не получат квалифицированной помощи.

В свою очередь, эксперт Института мировой экономики и политики Арман Токтушаков считает, что одним из важнейших направлений экономических реформ является системная индустриализация и создание новых рабочих мест.

«Как показывает международная практика, именно сильный производственный сектор служит фактором устойчивого развития экономики. Через расширение производства, в том числе, решается задача создания качественных рабочих мест. Важно отметить, что усиление индустриальной политики позволит не только снизить сырьевую зависимость казахстанской экономики, но и обеспечить ее более высокую устойчивость к внешним экономическим вызовам», – сказал А.Токтушаков.

По мнению эксперта, в условиях сохраняющейся пандемии повышение доли собственного производства также выступает немаловажным фактором, способствующим более эффективному преодолению экономикой негативных последствий распространения вируса.

При этом, отмечает спикер, в рассматриваемом контексте неслучайными является заявление Президента о приоритетности на сегодняшний день подготовки технических специалистов. Для этого, в частности, было поручено открыть в Казахстане филиалы ведущих университетов мира именно по техническим специальностям. Можно отметить, что прошлый год с точки зрения показателей в производственном секторе является относительно благоприятным. Так, по официальным данным, в 2021 году объёмы промышленного производства выросли на 3,8%, в том числе в обрабатывающей промышленности – на 5,5%, и ключевым фактором положительных изменений стала высокая инвестиционная активность в несырьевых секторах.

«Важность осуществления диверсификации и создания новых рабочих мест была обозначена в рамках программы действий Правительства Казахстана, представленной 8 февраля на расширенном заседании Кабинета министров. Так, в рамках проведения дальнейшей индустриализации Правительством предусмотрена реализация 254 индустриальных проектов стоимостью более 4,7 трлн тенге. Планируется, что через выполнение данных проектов к 2025 году будут созданы более 46 тысяч постоянных рабочих мест», – сообщил эксперт.

По его словам, особого внимания заслуживает разрабатываемая Правительством комплексная программа по развитию МСБ вокруг крупных предприятий металлургии, машиностроения и строительной отрасли. Данная программа должна стать важным элементом индустриальной политики и заложить основу для развития массового предпринимательства в новых экономических условиях.

«В целом, Президентом Казахстана К.Токаевым было заявлено, что в рамках диверсификации экономики к 2025 году в два раза должен вырасти несырьевой экспорт Казахстана, что позволит создать новые высокооплачиваемые рабочие места. Таким образом, диверсификация с акцентом на сильный производственный сектор – это мощный фактор повышения эффективности казахстанской экономики. Развитие данных направлений является одной из первостепенных задач с точки зрения проведения системных экономических реформ, обозначенных Главой государств», – добавил ученый.

Президент РК, к слову, уже сделал первый и очень серьезный шаг на пути к Новому Казахстану, проведя ребрендинг самой массовой и влиятельной партии страны и обозначив новый курс ее развития. Теперь, партия «Nur Otan» называется «AMANAT». Но, как отметил Президент, ребрендинг партии – это не только смена вывески.

Одним из первостепенных приоритетов работы партии Касым-Жомарт Токаев обозначил ее децентрализацию и повышение эффективности партийного аппарата. Для этого, Глава государства порекомендовал отходить от бюрократии и больше контактировать с населением, чтобы быть в курсе наиболее актуальных проблемных вопросов. Кроме того, Президент поручил дать больше свободы действий первичным организациям для повышения эффективности работы.

Отдельно Президент подчеркнул недопустимость популизма в деятельности партийцев.

«В первую очередь нужно выполнить обещания, высказанные в электоральный период. Другое дело, партия не должна увлекаться популизмом, обещать невыполнимое. А затем «бить по голове» Премьер-Министра и членов его кабинета, требуя нужные цифры. Так рождается скепсис и недоверие людей к партии со всеми крайне негативными последствиями. Все это вместе называется очковтирательством, которое прямым образом сказывается на социальном самочувствии людей и внутриполитической стабильности», - сказал К. Токаев.

Также Глава государства поручил готовить на базе партии будущих политиков.

«Политические руководители в современных условиях должны разговаривать с людьми разных профессий, с молодежью, с журналистами, со всеми, кто представляет народ. И таких людей у нас немало. Единственная проблема – это отсутствие социального лифта. Мы не даем дорогу молодым, способным кадрам. И это наш большой недостаток. При этом в структуре партии функционирует Академия политического менеджмента. Следует значительно усилить ее работу. Нужно перейти от разовых семинаров и тренингов к полноценным программам подготовки депутатов, акимов, министров и других партийных выдвиженцев. На системной основе следует проводить выездные тренинги для обучения партийного актива на местах», - озвучил», - заключил Президент.

В целом, исходя из происходящего в стране, можно сделать выводы, что наше государство действительно обновляет приоритеты и меняет курс в сторону большего взаимодействия с населением.