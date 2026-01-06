Каким будет Кокшетау в 2050 году: видение чиновников и населения

Перенять опыт из-за рубежа

Главная цель генерального плана Кокшетау — создать современный устойчивый и экологичный город, удобный для жизни, работы и отдыха. При разработке генплана был проведен анализ развития восьми зарубежных городов, схожих по направлению, численности населения, площади города и площади индустриальных территорий с Кокшетау.

По итогам анализа наиболее подходящими выбраны три города: Саскатун (Канада), Ниш (Сербия) и Оулу (Финляндия). Анализ международных примеров позволил определить приоритеты развития и для Кокшетау.

Первое, на что обращают внимание разработчики генплана, это развитие промышленного потенциала, модернизация действующих предприятий и создание новых производств. Второе — развитие индустриально-логистической инфраструктуры. Третье — формирование комфортной городской среды.

По данным Бюро национальной статистики, численность населения города на 1 января 2025 года — 196,4 тыс. человек. Общая площадь территории, как предполагается, к 2050 году составит 48 730 га, пока существующая площадь — 42 тыс. га. Территория усадебной застройки вырастет с 978 га до 2 108 га, многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки — с 1 180 га до 2 520 га. Планируется построить дополнительно 48 детских дошкольных учреждений и 33 новые школы. Жилищный фонд к 2025 году вырастет до 8,3 млн кв. м, сейчас он составляет 4,2 млн кв. м.

Основные районы развития

По озвученной информации, в северном направлении развития города (мкрн Сарыарка) предусматривается комфортная многоэтажная жилая застройка с объектами социального и общественного назначения: многопрофильная областная больница, деловой центр, даунтаун, стадион на 10 тысяч мест, Академия гражданской обороны, драматический театр, спорткомплекс.

Также запланировано развитие центральной части города со сносом ветхого и аварийного жилья. Здесь предусмотрена каскадная жилая застройка от 5 до 9 этажей. Малоэтажная индивидуальная жилая застройка останется в п. Станционном, а также в западной и юго-западной частях города. Проектом также предлагаются резервные территории для малоэтажной застройки в западной части города.

Промышленная зона исторически находилась в восточной части города, поэтому будет и дальше развиваться там.

Аэропорт и прилегающие земли на ближайшую перспективу станут инвестиционно привлекательными для создания бизнес-парков с грузовыми и складскими терминалами, выставочными комплексами и т. д.

Еще одним из вариантов развития промышленного потенциала города станет размещение сухого порта в северной части на существующих железнодорожных линиях, которые связаны с транзитными коридорами всего Казахстана. Сухой порт объединит производство, логистику и технологию.

— С ростом количества населения Кокшетау затронет тенденция строительства крупных универсальных торговых комплексов на пороге города со стороны Астаны и Петропавловска. Это своего рода минигород, где можно сходить с семьей в кинотеатр, аквапарк, кафе, закупить продукты и т. д. То есть, жители пригорода смогут удовлетворить все свои потребности, не заезжая в сам город, — было озвучено в презентации проекта.

Планируется также благоустройство берега озера, создание прогулочных и велосипедных трасс, оборудованных зон отдыха. Вокруг озера Копа возникнет объездная кольцевая автодорога. В перспективе — создание туристского кластера Кокшетау-Зеренда-Бурабай.

Главная улица города — проспект Назарбаева. Генпланом предлагается расширение ее до шести полос. Аналогично с улицей Уалиханова — от ул. Быковского до развилки.

А вот объездную дорогу Кокшетау-Костанай, ул. Куанышева, ул. Кенесары, ул. Ашимова, продолжение ул. Сулейменова расширят до четырех полос.

Инженерные сети

Практически все инженерные сети требуют расширения и увеличения мощности. Так, если говорить о системе водоснабжения, то на сегодня мощности ее хватает для жителей Кокшетау, но для дальнейшего развития чиновники предлагают строительство еще двух водопроводных сооружений — в районе Красного Яра и в сторону аэропорта.

Требует изменений и система водоотведения (канализация). По данным ГКП на ПХВ «Кокшетау су арнасы», в городе планируется строительство новых КОС, которые смогут обеспечить Кокшетау, в том числе избавить от сточных вод.

В Кокшетау наблюдается и нехватка электромощностей. С учетом запросов предлагается установить внутри города 35-ую и 110-ую подстанции.

Но больше всего проблем вызывает теплоснабжение.

В Кокшетау объявлен мораторий на строительство

В Кокшетау реализуется масштабный энергетический проект — строительство ТЭЦ. Пока в городе две котельные — РК1 и РК2, а также 22 насосные станции. Отрабатывается строительство дополнительных проектных магистралей.

— Согласно данным ЖКХ, ТЭЦ предусматривается на 520 Гкал/ч. Сейчас консолидированная проектная тепловая мощность двух котельных РК1 и РК2 — 600 Гкал/ч. Фактически они выдают не больше 350-400 Гкал/ч. Это в пиковую нагрузку. Присоединенные у нас 603 Гкал. Понимаете, какой у нас дефицит уже фактически образовался в городе? Поэтому страдают конечные потребители — автогородок, Жайляу. И поэтому нами было принято решение установить мораторий на строительство в городе. Мы даем техусловия сейчас только большим стратегическим проектам — школам, спортивным объектам. Это временные меры, вынужденные. Мы же не хотим, чтобы город разморозился. РК1 и РК2, условно, дают 400 Гкал, новая ТЭЦ — еще 520 Гкал, которые она будет выдавать не сразу, постепенно. Максимально торопимся, хотим, чтобы уже в отопительный сезон 2028–2029 годов мы получили дополнительное тепло с ТЭЦ. При этом РК1 и РК2 не будут выводиться из эксплуатации. Вы же видите цифры, — пояснил аким областного центра Ануар Кумпекеев.

На следующий год приступят к реализации еще трех проектов — по расширению двух тепломагистралей и по коллектору на РК1. Это позволит дополнительно высвободить еще 50 Гкал тепла.

Застройщики отметили, что из-за моратория не имеют перспектив работы в Кокшетау, но не хотят уезжать в другие города. Они обратились к администрации областного центра с предложением выдавать техусловия сейчас, ведь построенные объекты будут готовы как раз к вводу в эксплуатацию ТЭЦ.

Однако аким указал на необходимость искать другие выходы из сложившейся ситуации, к примеру — альтернативные источники энергии и автономное отопление в новых домах.