Каким будет график и маршрут поездов «Aстана LRT»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Всего в проекте «Астана LRT» предусмотрено 18 станций и 19 поездов, передает корреспондент МИА «Казинформ».



По плану, остановки будут располагаться по следующим адресам:

1. Аэропорт;

2. Улица Арнасай, поселок Пригородный;

3. Дачное общество «Авиатор»;

4. Улица Мәңгілік Ел – проспект Қабанбай батыра;

5. Кольцевая развязка «Астана Жұлдызы»;

6. Улица Хусейн Бен Талал;

7. Назарбаев университет;

8. Улица Ұлы дала;

9. Ледовый дворец «Алау»;

10. Улица Керей, Жәнібек хандар;

11. Улица Сығанақ;

12. ТРЦ «Абу Даби Плаза»;

13. Дом министерств;

14. Улица Тәуелсіздік (Национальный музей);

15. Улица С.Нұрмағанбетов;

16. Улица Т.Жүргенов;

17. Дачное общество «Щебсклад»;

18. Новый ж/д вокзал «Нұрлы Жол».

«Уточненный график курсирования поездов будет после ввода в эксплуатацию во время тестового режима», - говорится в ответе столичного Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры на официальный запрос МИА «Казинформ».

По последним данным акима Астаны Жениса Касымбека, на сегодня активизированы строительные работы по 1-му пусковому комплексу ЛРТ. Основные виды строительных работ планируется завершить в течение двух лет, по мере выделения необходимого финансирования. Это будет запуск 8 станций и 5 поездов.

На сегодняшний день ведутся строительные работы по проспекту Кабанбай батыра от аэропорта до стелы «Астана Жулдызы» и по улице Ш. Калдаякова через мост М-3 до железнодорожного вокзала «Нұрлы жол»