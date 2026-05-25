Как ИИ помогает отличать транзитные и внутренние перевозки в Казахстане

В АО «НК «Қазақстан темір жолы» продолжается развитие цифровых решений, направленных на интеграцию внутренних систем с государственными и отраслевыми базами данных, а также повышение эффективности учета перевозок и доходов, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам управляющей по цифровизации КТЖ Жанны Акжановой, цифровые системы компании интегрируются с рядом государственных органов и ведомств, включая профильные министерства и информационные платформы, что позволяет формировать более полную аналитическую картину перевозочного процесса.

— Системы интегрируются с Министерством социальной защиты, Министерством сельского хозяйства, с КГД и другими структурами. В итоге это будет регулировать взаимодействие и с другими министерствами, которые могут использовать наши данные для собственных показателей, влияющих на экономику страны, — сообщила Жанна Акжанова на заседании Общественного совета Фонда по ключевым показателям деятельности компании.

Отдельное внимание уделяется системе выявления так называемого скрытого транзита и недоначисленных доходов.

— Скрытый транзит, искусственный интеллект определяет недоначисленную прибыль, которая может быть связана с уходом от документов и оформлением перевозок как внутренних, а не транзитных, — подчеркнула она.

По данным компании, разница между тарифами внутренних и транзитных перевозок может быть значительной, что формирует потенциал для дополнительных поступлений.

— Мы посмотрели по итогам одного месяца: доначисления составили более 300 миллионов тенге. По году мы видим потенциально порядка 4 миллиардов тенге дополнительных поступлений, — отметила Жанна Акжанова.

В КТЖ также развивают системы предиктивной аналитики состояния железнодорожной инфраструктуры. По словам представителя компании, это позволяет заранее выявлять риски и предотвращать аварийные ситуации.

— Вовремя не отремонтированная дорога может привести к сходу вагонов, в том числе пассажирских. Поэтому мы говорим о предиктивном анализе с помощью искусственного интеллекта. Отмечу, цифровые технологии позволяют значительно ускорить обработку данных и реагирование на неисправности. Раньше это занимало до 15 дней, сейчас — около одной минуты, — подчеркнула она

В случае выявления критических отклонений система может автоматически инициировать ограничение движения на участке.

