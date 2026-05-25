Казахстан расширяет железнодорожную сеть и увеличивает пропускную способность

В Казахстане продолжается модернизация железнодорожной инфраструктуры, обновление подвижного состава и внедрение цифровых решений в транспортной отрасли, передает корреспондент агентства Kazinform.

Об этом было сказано на заседании Общественного совета Фонда по ключевым показателям деятельности АО «НК „Қазақстан темір жолы“. Председатель правления компании Талгат Алдыбергенов сообщил о ходе реализуемых проектов.

— Благодаря решению вопросов дефицита локомотивов, их средний износ снизился с 66% в 2023 году до 58% в 2025 году, — сообщил он.

До 2030 года планируется поставка 746 пассажирских вагонов, значительная часть которых будет произведена Stadler. Доля вагонов с кондиционированием достигла 86%.

— Масштабное строительство охватывает 900 км новых путей, а модернизация — 3000 км. Уже запущено 752 км путей, что позволило существенно увеличить пропускную способность, — отметил он.

— Внедрение цифровых решений позволило сократить время диагностики подвижного состава системой Kinetix с 2 часов до 8 минут. Кроме того использование искусственного интеллекта для координации транзита сократило сроки моделирования сценариев с нескольких месяцев до нескольких часов, — подчеркнул спикер.

Компания также вошла в топ-3% мировых транспортных компаний по ESG-рейтингу S& P Global.

