Каких врачей и медработников не хватает в Кызылординской области

Нехватка кадров одинаково ощущается как в городе, так и в сельской местности.

— Ранее наиболее остро ощущалась нехватка врачей-реаниматологов, однако на сегодняшний день этот дефицит практически устранен. Сейчас районы особенно нуждаются в акушерах-гинекологах. В поликлиниках также не хватает детских хирургов, врачей ультразвуковой диагностики и участковых врачей. Из-за этого одному участковому врачу порой приходится обслуживать сразу два села. Поскольку большинство молодых специалистов получают узкопрофильную подготовку, потребность в участковых врачах остается высокой. Ежегодно мы заключаем соглашения с медицинскими учебными заведениями о трудоустройстве выпускников. Однако, несмотря на эти меры, кадровый дефицит сохраняется. Помимо врачей, обучавшихся за счет средств местного бюджета, необходимо увеличивать число специалистов, которые приходят работать по собственной инициативе, — рассказал руководитель областного управления здравоохранения Алмас Абилпатта.

В целях снижения дефицита кадров по наиболее востребованным в регионе медицинским специальностям было выделено 197 грантов на подготовку резидентов, а по специальности врача общей практики — 190 образовательных грантов.

— За последние два года 14 молодым специалистам наиболее дефицитных специальностей, трудоустроившимся в сельские населенные пункты, за счет местного бюджета было выплачено единовременное пособие в размере 100 минимальных заработных плат — по 8,5 млн тенге каждому. В текущем году такую меру государственной поддержки планируется предоставить еще 10 наиболее востребованным специалистам. Эти меры позволят в течение двух-трех лет полностью обеспечить отрасль врачебными кадрами и максимально сократить дефицит специалистов узкого профиля, — пояснил руководитель управления.

Ранее сообщалось, что жители Кызылординской области чаще всего жалуются на качество медицинских услуг.