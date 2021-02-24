Каких специалистов не хватает в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Директор центра занятости Алматы Диляра Иманкулова рассказала, каких специалистов сейчас не хватает в мегаполисе, передает корреспондент МИА «Казинформ»

В ходе брифинга в РСК журналисты у спикера спросили, в каких отраслях имеются потребности в кадрах и куда можно поступить будущим абитуриентам.

«Мы ежедневно работаем на портале «Еңбек», где видно, какая потребность идет в профессиях. Сейчас очень большая потребность имеется в сфере здравоохранения. Идет большая нехватка врачей: терапевтов и невропатологов, также в сфере образования: есть потребность в педагогических кадрах. Я бы также отметила, что не хватает очень IT-специалистов», - сказала Диляра Иманкулова.

Она посоветовала будущим абитуриентам отучиться на IT-специалистов.

«Я думаю, что сфера IT-специалиста сейчас все-таки на первом месте… Пандемия дает возможность в трудоустройстве большего количества врачей и учителей. Эти три основные профессии, я бы порекомендовала нашей молодежи», - добавил спикер.

По словам спикера, в Алматы центром занятости за год трудоустроено порядка 35 тысяч человек, из них в рамках дорожной карты занятости 2020 - трудоустроено 10,9 тысяч человек.