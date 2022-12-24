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Каких сфер коснется госаудит в 2023 году

24 Декабря 2022, 10:48
Каких сфер коснется госаудит в 2023 году

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Высшей аудиторской палаты Наталья Годунова перечислила основные направления, которых коснется государственный аудит в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время на 2023 год Перечнем запланировано проведение аудитов эффективности теплоэнергетики, проектов государственно-частного партнерства в среднем образовании и здравоохранении, автомобильном и сельскохозяйственном машиностроении, миграции, обороноспособности и военной безопасности, а также ряд срочных аудитов согласно поручениям Главы государства», - написала Наталья Годунова в своем ответе на депутатский запрос.

По ее словам, Высшая аудиторская палата осуществляет государственный аудит в соответствии с Перечнем объектов государственного аудита на соответствующий год, сформированный на основании применения системы управления рисками.

«Перечень объектов государственного аудита на 2023 год сформирован с учетом наиболее актуальных вопросов, которые поднимались депутатами Парламента Республики Казахстан, а также общественностью. Дополнение проекта Перечня объектов государственного аудита на 2023 год не представляется возможным в связи с наличием всего 9 групп аудита. Кроме того, 28% Плана работы на 2023 год приходится на аудиты, проводимые по поручению Главы государства и его Администрации»,- добавила она.


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