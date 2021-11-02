Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Другие государственные органы

Каких работников сокращает Комитет промышленной безопасности

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
2 Ноября 2021, 14:47
Каких работников сокращает Комитет промышленной безопасности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр ответил на депутатский запрос касательно решения о сокращении численности сотрудников Комитета промышленной безопасности МЧС, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Указом Президента от 28 июля 2021 года № 633 «О некоторых вопросах оптимизации лимитов штатной численности государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора» Министерство по чрезвычайным ситуациям не входит в перечень государственных органов, лимиты штатной численности которых не подлежат сокращению», - сообщил Роман Скляр в своем ответе.

В этой связи, МЧС на первом этапе было принято решение о сокращении штатной численности только вспомогательных служб территориальных департаментов Комитета промышленной безопасности МЧС (на 15% кадровых и финансовых подразделений, далее – Комитет), при этом сокращение не затронуло государственных инспекторов в области промышленной безопасности.

«В соответствии с резолюцией Главы государства от 19 октября 2021 года согласован вопрос увеличения штатной численности Комитета с 36-ти до 42-х единиц в пределах имеющегося лимита, что позволит централизовать вспомогательные службы», - заключил зампремьера.

Занятость   Другие государственные органы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Ситуация по сахару остается критичной – мажилисмен
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной
Пожар на 15 га пытаются потушить под Астаной