Каких показателей достигла казахстанская экономика в 2021 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Несмотря на пандемию и меры сдерживания распространения COVID-19, казахстанская экономика показала рост по определенным показателям. О наиболее масштабных из них расскажет корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе Министерства национальной экономики, в январе-ноябре текущего года темпы роста экономики Казахстана ускорились до 3,8%. За отчетный период по основным трендам наблюдается ускорение роста в секторе услуг, устойчивые темпы роста в реальном секторе, укрепление торгового баланса за счет высоких темпов роста экспорта, высокая инвестиционная активность в нефтедобывающих отраслях. Рост в реальном секторе составил 2,9% . Деловая активность в сфере услуг выросла до 3,9%.

Среди отраслей высокие темпы роста демонстрируют информация и связь, торговля, водоснабжение, строительство, электроснабжение, обрабатывающая промышленность. Важным фактором экономического роста остается привлечение внутренних и внешних инвестиций.

Темп роста инвестиций в основной капитал составил 2,6%, в том числе динамика роста инвестиций в основной капитал без учета горнодобывающей промышленности составил 11,7%. Так, инвестиции выросли в строительстве в 2,1 раза, обрабатывающей промышленности – на 50,5%, сельском хозяйстве – на 40,5%, торговле – на 34,2%, операциях с недвижимым имуществом – на 18,6% и финансовой деятельности – на 14,2%.

В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в городах Шымкент и Алматы, а также в Актюбинской и Павлодарской областях. В январе-октябре текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 14,1% и составил 82,2 млрд. долл. В том числе, показатель по экспорту вырос на 23,5% и составил 49,1 млрд. долл. При этом, экспорт обработанных товаров вырос на 24,4% до 15,5 млрд долл. Импорт товаров составил 33,1 млрд долл. В целом, положительный торговый баланс вырос по сравнению с прошлым месяцем на 2,2 млрд долл. и составил 16 млрд долл.

Обрабатывающая промышленность сохраняет устойчивую тенденцию роста. За январь-ноябрь текущего года объем производства вырос на 5,2%. 15 регионов показали положительный рост. Наибольшее увеличение отмечается в Алматы, Алматинской и Кызылординской областях. В разрезе отраслей обрабатывающей промышленности, обеспечен динамичный рост производства продукции машиностроения – на 18,5%, в том числе автомобилестроения – на 21,3%, производства вагонов и локомотивов – на 56,7%, стройматериалов – на 9,2%, готовых металлических изделий – на 18,1%, пластмассовых изделий – на 41,4%, фармацевтической продукции на 27,9%, мебели – на 9,7%, одежды – на 8,7%.

В горнодобывающей промышленности продолжается восстановление роста. В отчетном периоде объем производства в отрасли увеличился на 0,8%. В разрезе отраслей производство в добыче металлических руд увеличилось на 3,9%, предоставление услуг в горнодобывающей промышленности– на 1,8%, добыча угля – на 0,7%. В производстве сырой нефти, газа и прочих полезных ископаемых по-прежнему сохраняются отрицательные показатели.

Строительный сектор демонстрирует высокие темпы роста и объем выполненных строительных работ вырос на 6,2%. Положительный рост показателя зафиксирован по 15 регионам. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в Алматы, а также в Мангистауской и Акмолинской областях.

По вводу жилья в эксплуатацию в целом сохраняется положительная динамика. За январь-ноябрь этого года было введено 13,4 млн. кв. м жилья. Рост показателя составил 10,6%. Положительная динамика зафиксирована в 15 регионах, среди которых самые высокие показатели наблюдаются в Шымкенте, а также в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях.

В сельском хозяйстве в отчетном периоде зафиксировано снижение выпуска на 2,5%. Самые низкие показатели наблюдаются в Костанайской, Северо-Казахстанской и Акмолинской областях. Рост производства в отрасли зафиксирован в 11 регионах. Наибольший рост показали Павлодарская и Восточно-Казахстанская области.

Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом. По всем показателям положительный рост отмечается в 7 регионах – Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангистауской и Павлодарской областях, а также

в городах Шымкент и Нур-Султан. По 6 показателям наблюдается рост в 9 регионах. Это город Алматы, а также Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Северо-Казахстанская и Туркестанская области. Кроме того, по 5 показателям положительный рост наблюдается в Западно-Казахстанской области.