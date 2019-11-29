Каких передач не хватает на казахстанском рынке YouTube

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы прошла ежегодная конференция по вопросам развития казахстанского рынка средств массовой информации Media құрылтай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Представители медиа обсудили системные проблемы медийной отрасли, вопросы законодательства, тенденции в управлении медиа-бизнесом и другие.

Тема одной из панельной сессии конференции была посвящена интернет-платформе YouTube. Здесь в последние годы многие известные журналисты и блогеры начали открывать свои каналы.

Журналисты и авторы разных проектов объяснили это тем, что к YouTube наблюдается большой интерес у зрителей и это прибыльно. «YouTube - это телевидение номер один в Казахстане. Здесь можно заработать деньги», - говорит генеральный директор одного продакшна Александр Аксютиц. По его словам, сейчас 12 из 18 миллионов жителей нашей страны пользуются этим интернет пространством.

«Вот здесь говорили, что у нас в стране сейчас 80% детей в первый класс идут в казахскую школу. Если смотреть на контент в YouTube как бизнес, то забудьте про русский язык. Аудитория у нас по большей части казахскоязычная… Если говорить о стабильном приросте аудитории и долгосрочном проекте, который можно монетизировать, то это казахский язык. Если вы хотите снимать подкасты, интервью вроде программы «ВДудя» (программа российского журналиста и видеоблогера Юрия Дудя – прим.автор), то снимайте на казахском языке», - считает спикер.

В свою очередь, один из гостей конференции Аман Тасыган, который снимает казахские выпуски в YouTube, заявил, что эта платформа позволяет раскрыть себя с другой стороны. Он призвал всех развиваться, открывать свои каналы и акцентировать внимание зрителей на детские передачи с привлечением казахской аудитории, поскольку такого контента здесь очень мало.

«Там можно встретить видео разного формата, там есть свобода. Нельзя ограничиваться жанром интервью», - отметил Аман Тасыган.

Спикеры также говорили о нехватке экспертов и героев для своих передач, о том, как увеличить количество просмотров, монетизировать каналы и получать доход от рекламы, а также, сколько тратится средств на то, чтобы выпустить одну программу.

«Одна программа - 500 тысяч тенге, это 4 камеры, свет, звук, аренда зала и т.д.», - озвучил известный блогер Алишер Еликбаев относительно своей передачи.

В ходе мероприятия приглашенные гости, это бизнесмены, политологи, журналисты, блогеры, поднимали важный в последние годы вопрос развития СМИ на казахском языке.

«Мы видим и понимаем, что растет казахскоязычная аудитория. Нужно стремиться, чтобы был качественный контент», - заметил бизнесмен, один из основателей независимых казахстанских СМИ Арманжан Байтасов.

Организатор Media құрылтая стал Казахстанский пресс-клуб, президентом которого является Асель Караулова. Она пояснила важность данного мероприятия.

«Мы тщательно готовим контент, поднимаем реальные проблемы медиа рынка, пытаемся разобраться в глубинных причинах этих проблем и предложить решения. Ну и, конечно, это прекрасный networking - хотя бы раз в год медийщики собираются, узнают, что происходит друг у друга, делятся опытом и идеями», - заключила Асель Караулова.