Какие здания появятся на пересечении центральных улиц Нур-Султана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Нур-Султан Нурлан Уранхаев рассказал о строительстве жилых зданий на участке близ пересечений улиц Сыганак и Кабанбай батыра, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«На данном участке запланировано строительство жилых домов от двух до 24 этажей. Проект был одобрен на заседании Градостроительного совета», - сообщил Нурлан Уранхаев.
По его словам, строительная компания получила разрешительные документы на строительство объекта в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Нур-Султан.
«Застройка в столице ведется в соответствии с генеральным планом и проектом детальной планировки. На данной территории планируется также строительство детского сада», - отметил архитектор.
«Что касается строительства школы в указанном районе, проведены переговоры с застройщиками. Они произведут необходимые расчеты. Итогами мы сможем поделиться в течение двух недель», - заключил Н. Уранхаев.
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