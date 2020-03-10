Какие здания появятся на пересечении центральных улиц Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Нур-Султан Нурлан Уранхаев рассказал о строительстве жилых зданий на участке близ пересечений улиц Сыганак и Кабанбай батыра, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На данном участке запланировано строительство жилых домов от двух до 24 этажей. Проект был одобрен на заседании Градостроительного совета», - сообщил Нурлан Уранхаев.

По его словам, строительная компания получила разрешительные документы на строительство объекта в Управлении архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Нур-Султан.

«Застройка в столице ведется в соответствии с генеральным планом и проектом детальной планировки. На данной территории планируется также строительство детского сада», - отметил архитектор.

«Что касается строительства школы в указанном районе, проведены переговоры с застройщиками. Они произведут необходимые расчеты. Итогами мы сможем поделиться в течение двух недель», - заключил Н. Уранхаев.



