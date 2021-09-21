Какие заводы построят в Экибастузе
«В промышленности планируется создание индустриальной зоны на 400 га, строительство заводов по производству ферросплавов, технического кремния, металлургических угольных электродов, кованых изделий для железной дороги», - сказал Асет Иргалиев.
Кроме того, по словам министра, предусматривается переход на автоконвейерную технологию добычи угля.
«В АПК будет расширена площадь теплиц с 30 га до 60 га, построены комплексы по производству хлебобулочных и макаронных изделий, 2 откормочные площадки, а также увеличение орошаемых земель на 10 тыс. га. В сфере энергетики будут построены 2 энергоблока общей мощностью 1136 МВТ», - сообщил Асет Иргалиев.
Ранее сообщалось о том, что в Правительстве представили комплексный план социально-экономического развития Экибастуза.