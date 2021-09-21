Какие заводы построят в Экибастузе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие новые заводы будут построены в Экибастузе, рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В промышленности планируется создание индустриальной зоны на 400 га, строительство заводов по производству ферросплавов, технического кремния, металлургических угольных электродов, кованых изделий для железной дороги», - сказал Асет Иргалиев.

Кроме того, по словам министра, предусматривается переход на автоконвейерную технологию добычи угля.

«В АПК будет расширена площадь теплиц с 30 га до 60 га, построены комплексы по производству хлебобулочных и макаронных изделий, 2 откормочные площадки, а также увеличение орошаемых земель на 10 тыс. га. В сфере энергетики будут построены 2 энергоблока общей мощностью 1136 МВТ», - сообщил Асет Иргалиев.

Ранее сообщалось о том, что в Правительстве представили комплексный план социально-экономического развития Экибастуза.