РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:50, 21 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Какие заводы построят в Экибастузе

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие новые заводы будут построены в Экибастузе, рассказал министр национальной экономики РК Асет Иргалиев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В промышленности планируется создание индустриальной зоны на 400 га, строительство заводов по производству ферросплавов, технического кремния, металлургических угольных электродов, кованых изделий для железной дороги», - сказал Асет Иргалиев.

    Кроме того, по словам министра, предусматривается переход на автоконвейерную технологию добычи угля.

    «В АПК будет расширена площадь теплиц с 30 га до 60 га, построены комплексы по производству хлебобулочных и макаронных изделий, 2 откормочные площадки, а также увеличение орошаемых земель на 10 тыс. га. В сфере энергетики будут построены 2 энергоблока общей мощностью 1136 МВТ», - сообщил Асет Иргалиев.

    Ранее сообщалось о том, что в Правительстве представили комплексный план социально-экономического развития Экибастуза.


    Теги:
    Правительство Строительство Экономика Павлодарская область
    Сейчас читают
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!