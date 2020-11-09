Какие заведения часто нарушают карантин в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Медеуского района Алматы Берик Солтанбаев на онлайн-брифинге в РСК озвучил список заведений, которые часто нарушают режим карантина, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Он отметил, что по поручению акима города усилена работа мониторинговых групп по выявлению нарушений режима карантина и санитарно-эпидемиологических требований.

На территории Медеуского района с 9 октября этого года создано 4 мобильных групп из числа сотрудников местной полицейской службы УП района, НПП «Атамекен» и партии «Nur Otan». Всего обследовано 472 объектов. На момент обследования были закрыты 401 объектов. Приостановлено времянахождение посетителей и выведены гости из 89 заведений.

По данным замакима района, частыми нарушителями являются ночные клубы «The Artist», гастробар «Небо», «Туыскан бар», «Бар танцы», «Взлетка», «Синий FunToMass», ресторан «Manana», кафе «Dolcetto», лаундж-бар «Hookah Dreams», ресторан «ЧайLa kitchen», кафе «Maui» и «Mr.Donerci», заведение «Дом», ночной клуб «Bla bla bar».

«Несмотря на запрет, продолжается проведение массовых мероприятий. Это несет за собой большой риск распространения инфекции. К примеру, 17 октября в вечернее время было выявлено и пресечено мероприятие (свадьба) в банкетном зале «Grand Ballroom Almaty» в гостинице «Казахстан». Там находилось около 80 человек. Также на этих выходных в двух ресторанах проводились мероприятия - в каждом из них присутствовали свыше 50 человек. Мы деятельность ресторанов приставили», - сказал он.

Также с 6 по 8 ноября на территории района работали 12 мобильных групп. Всего за два дня было обследовано 104 объекта, их которых 93 были закрыты на момент проверки. Еще в 11 заведениях были выявлены нарушения и были выведены гости.

По всем выявленным нарушениям даны соответствующие разъяснения о необходимости строгого соблюдения карантинных мероприятий и устранения нарушений, а также взяты объяснительные для передачи материалов в поликлинику.