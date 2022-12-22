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Какие зарубежные рейсы запустят из Алматы в следующем году

22 Декабря 2022, 13:26
Какие зарубежные рейсы запустят из Алматы в следующем году

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что в следующем году планируется запуск новых авиарейсов в зарубежные страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках транспортной доступности города Алматы в настоящее время ведутся переговоры по открытию новых рейсов в Пакистан, Саудовскую Аравию, Японию и Израиль. В начале следующего года мы ожидаем, что компания SCAT запустит крупные рейсы в города Пакистана – Исламабад и Карач. Представители саудовского лоукостера объявили о запуске прямых, регулярных авиарейсов. На стадии переговоров находится возобновление прямого авиасообщения между Казахстаном и Японией. Кроме того, ведутся переговоры с Малайзией. Мы ожидаем, что существенно улучшится транспортная доступность Алматы как туристической дестинацией, это доступно путем открытия прямых авиарейсов», - сказал Алишер Абдыкадыров.

Недавно стало известно, что пассажирские рейсы запускаются между Алматы и Сианем. Кроме того, сообщалось о запуске прямого рейса из Казахстана на Сейшельские острова.


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